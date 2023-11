Gifhorn. Angebliche Börsenhändler stecken hinter der Betrugsmasche. Der Zentrale Kriminaldienst ermittelt. So gehen die Täter vor.

Gifhorn Ein Gifhorner wurde von angeblichen Börsenhändlern um 100.000 Euro betrogen. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion ermittelt aktuell in diesem Fall, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Masche der Betrüger: Werbeanzeigen mit vertrauenswürdigen Prominenten und dem Slogan „Bekannt aus der erfolgreichen TV-Show...“ schalten. Über diese Werbeanzeigen versuchen sie spätere Opfer auf ihre Internetseiten zu locken. Es sind vermeintliche Anlagebörsen, die hohe Rendite in Aussicht stellen, so die Polizei in der Pressemitteilung.

Aus zunächst kleinen Beträgen, bei der ersten Investition etwa 250 Euro, werden schnell 400 oder 600 Euro. So zumindest das Versprechen auf der Plattform. Gehalten wird dieses Versprechen nicht, das Geld ist weg. Die Täter lassen jedoch nicht locker. Nach der ersten „Investition“ kontaktiert ein angeblicher Börsenhändler das Opfer und stellt angebliche Gewinne der ersten Investition dar. Schnell wird zum weiteren Anlegen von Geld geworben. Auszahlungswünsche werden seitens des angeblichen Börsenhändlers ignoriert oder ausgeredet.

Die Täter gehen bei dieser Masche organisiert und professionell vor. Die Schadenssummen sind beim Bemerken des Betrugs durch die Opfer teils immens hoch, berichtet die Polizei.

Das sind die Tipps der Polizei

- Seien Sie misstrauisch bei Angeboten, die hohe Gewinne in Aussicht stellen.

- Seien Sie skeptisch, wenn Sie mit der Anmeldung ein Startgeld überweisen sollen.

- Holen Sie sich Informationen über die Plattform ein, zum Beispiel bei der Verbraucherzentrale.

- Kontrollieren Sie das Impressum der Internetseite.

- Kontaktieren Sie bei Betrugsverdacht die Polizei.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden! Und: Hören Sie auch in unseren tagesaktuellen Podcast „5NACH5“ rein!

red