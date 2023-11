Gifhorn. Das Landgericht hat Zweifel an der Aussage des Hauptzeugen, dass er vor 6 Jahren von seiner Verlobten mit dem Messer verletzt worden sei.

Die bitterböse und blutige Auseinandersetzung, die sich Ende Juli 2017 in Wesendorf zwischen zwei Verlobten ereignet hatte, endete am Dienstag ohne juristische Folgen. Die erste Strafkammer des Hildesheimer Landgerichts konnte sich in den Verhandlungstagen nicht von der Schuld der Angeklagten überzeugen. Die heute 46-Jährige hatte angegeben, dass sich ihr damaliger Partner im Zuge des Streits selbst mit einem Frühstücksmesser schwer am Unterarm verletzt hatte. Der 49-Jährige erklärte aber, die Frau habe ihn mit dem Messer attackiert.