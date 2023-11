Gifhorn. Gleich viermal schlagen unbekannte Täter im Landkreis Gifhorn am vergangenen Wochenende zu. Sie stehlen Schmuck und Bargeld.

Mehrere Einbrüche hat die Polizei im Raum Gifhorn am vergangenen Woche aufgenommen. Wie die Polizei mitteilt, haben am frühen Samstagabend, zwischen 17:30 Uhr und 18:35 Uhr, Unbekannte ein Fenster eines Wohnhauses am Elsternweg in Gifhorn aufgehebelt. Nachdem die unbekannten Täter die Räume durchsucht hatten, stahlen sie Bargeld und Schmuck.

Einbrüche in Gifhorn: Täter verschaffen sich Zutritt über die Terrassentür

Im Zeitraum zwischen 18 und 0.30 Uhr brachen zudem Täter in ein Wohnhaus im Reichenberger Weg in Gifhorn ein. Auch in einem Einfamilienhaus in Schwülper in der Straße Wassermasch, wurde zwischen 17.30 Uhr am Samstagabend und 10.45 am Sonntagmorgen ein Einbruch registriert. In beiden Fällen gelangten die Täter über die Terrassentür in das Haus. Gestohlen wurden Bargeld und Schmuck.

Ein vierter Einbruch wurde am späten Sonntagabend angezeigt: Die Täter brachen zwischen 14 und 21 Uhr durch die rückwärtige Terrassentür in ein Haus an der Straße „Zum Kampe“ in Dannenbüttel ein. Gestohlen wurde auch hier Schmuck.

Polizei Gifhorn hofft auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung

In allen Fällen entkamen die Täter unerkannt, die Polizei sicherte an den Tatorten Spuren und leitete Strafverfahren ein. Zu den einzelnen Einbrüchen werden Zeugen gesucht. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Umfeld der Tatorte nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer (05371) 980-0 entgegen.

red