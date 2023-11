Wasbüttel. Der Weihnachtsmarkt des Fördervereins Kinderkrebshilfe öffnet am 2. Dezember im alten Ortskern seine Pforten. Darauf dürfen sich die Besucher freuen.

Die legendären Heinzelmännchen gibt es wirklich. Nur sind sie weiblich und statt des Nachts in fremden Häusern, sind sie in ihrer Werkstatt in Wasbüttel seit Wochen fleißig im Einsatz. Die Arbeit der Basteldamen endete erste wenige Tage bevor der Weihnachtsmarkt zugunsten der Kinderkrebshilfe am Samstag, den 2. Dezember um 13 Uhr rund um die Alte Kapelle seine Pforten öffnen wird.

Seit Mitte Oktober wurden immer mittwochs und seit 18. November täglich Weidensterne dekoriert, Kränze gebunden und zuletzt wie am Fließband individuelle Adventsfloristik gefertigt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Beinahe 200 Kränze, Sträuße und Gestecke lagern im kühlen Keller des ehemaligen Edeka-Marktes. „Wir sind Christel Buchroth sehr dankbar, dass wir die Räumlichkeiten einmal mehr nutzen dürften und den Leuten im Ort, das sie uns im ganz großen Stil Nadelbaum-Grünschnitt gratis zur Verfügung gestellt haben“, sagte Basteldamen-Sprecherin Sabrina Dragendorf.

An Spitzentagen waren bis zu 25 Frauen im Einsatz. Einige davon sind seit dem ersten Weihnachtsmarkt dabei, der seit 1985 alle zwei Jahre und in diesem Jahr das 20. Mal stattfindet. Auch die Basteldamen plagen Nachwuchssorgen. „Wir würden uns freuen, wenn wir beim nächsten Mal neue, gerne auch jüngere Unterstützung bekämen“, sagten Gabriele Busse-Radünz und Beate Karl vom Vorstand des Kinderkrebshilfe-Fördervereins, der hinter dem Weihnachtsmarkt steht, der stets Tausende Besucher aus der Region nach Wasbüttel lockt.

Weihnachtsmarkt: Besucher können sich auf 69 Stände freuen

Wenn der Markt am Samstag im alten Ortskern seine Pforten öffnet, erwartet die Besucher eine festlich dekorierte Budenstadt mit 69 Ständen und ein Kulturprogramm mit leibhaftigem Weihnachtsmann, Chorgesang, Posaunenklängen sowie Andachten in der Alten Kapelle. Bei der Tombola winken zudem hochwertige Preise wie VIP-Tickets und ein handsigniertes Trikot der Bundesliga-Fußballer vom VFL Wolfsburg.

Wenn der Trubel beginnt haben die Basteldamen immer noch nicht Feierabend. „Wir verkaufen unsere Arbeiten an acht Ständen“, sagte Dragendorf. Darüber hinaus erwartet die Besucher eine breite Palette von Kunsthandwerk und Geschenkartikeln sowie ein großes kulinarisches Angebot. Neben Hochzeitssuppe, Kartoffelpuffern, Fischbrötchen und Co lockt das Kaffee- und Kuchenzelt mit wohl wieder um die Hundert Torten und Kuchen, die Frauen des Dorfes gespendet werden.

Der Großteil der Erlöse kommt von jeher der Kinderkrebsstation der Medizinischen Hochschule in Hannover zugute. Zudem fließt Geld in soziale Projekte im Ort.

