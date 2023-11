Gifhorn. Die Landkreisverwaltung strukturiert sich nach dem Kreistagsbeschluss zur Gründung der neuen Wirtschaftsförderungsgesellschaft um. Das sind die Ideen.

Die Landkreisverwaltung strukturiert sich nach dem Kreistagsbeschluss zur Gründung der neuen Wirtschaftsförderungsgesellschaft um. „Seit der Kreistagssitzung gab es bereits viele Gespräche im Schloss“, berichtete Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter den Mitgliedern des Wirtschaftsausschusses. Bisher sind in der Abteilung 10.2 verschiedene Kompetenzen gebündelt. „Die bisherige Wirtschaftsförderung, die ländliche Entwicklung, die Förderungen nach Leader und KMU und die Dorfentwicklung sowie der Breitbandausbau“, zählte Walter auf.

Nun wolle man die Zuständigkeiten klarer voneinander trennen und in drei neue Einheiten aufteilen. Die neue Abteilung 10.2 soll sich künftig unter der Leitung von Dirk Spieß mit dem Breitbandausbau beschäftigen. „Der Sachstand beim Breitbandausbau entwickelt sich derzeit positiv“, merkte Walter an. Unter der Leitung von Jörg Burmeister-Wegner wird sich eine neue Stabsstelle beim Landrat um alles kümmern, was mit ländlicher Entwicklung zu tun hat, also die regionale Entwicklung und die Förderung von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU), sofern das nicht in der neuen Wirtschaftsförderungsgesellschaft angesiedelt ist. Denn die KMU-Förderung ist eine hoheitliche Aufgabe, die nicht von einer Gesellschaft des Landkreises abgedeckt werden darf, erläuterte Walter. Weiterhin arbeitet diese Stabsstelle zum Thema Kreisentwicklung.

Der Breitbandausbau wird noch einige Jahre andauern

Als drittes wird die originäre Wirtschaftsförderung in die neue Gesellschaft ausgelagert. Erste Vorbereitungsarbeiten dafür hat Katharina Hoffmann übernommen, die die Gründung der Gesellschaft inhaltlich vorbereitet, sagte Walter. Einen Termin, bis wann die Einheit zum Breitbandausbau bestehen bleibt, wie die Frage aus dem Ausschuss lautete, nannte Walter nicht. „Auch wenn wir mit den weißen Flecken beim Breitbandausbau durch sind, bleiben noch Orte übrig, die uns die nächsten Jahre beschäftigen werden“, erklärte er. Somit werde es noch dauern, bis jedes Haus und jede Wohnung einen Breitbandanschluss hat. Bis wann das abgearbeitet sei, wisse man nicht. Allerdings könne man niemanden zwingen, einen Anschluss anzunehmen. Zudem bliebe die Arbeit mit den Einnahmen aus den Pachtverträgen. „Wir werden schauen, wie es mit dem Regiebetrieb weitergeht“, sagte Walter.