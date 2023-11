Triangel. Über 750 Gramm Cannabis und eine mittlere dreistellige Bargeldsumme haben Beamte am Sonntag in der Wohnung eines 44-Jährigen gefunden.

Beamte der Gifhorner Polizei haben am Sonntag in Triangel Betäubungsmittel und Bargeld in der Wohnung eines 44-Jährigen sichergestellt. Vorausgegangen war ein Hinweis am Sonntagnachmittag. Die Polizei kontaktierte daraufhin die zuständige Staatsanwaltschaft, die beim Ermittlungsrichter einen Durchsuchungsbeschluss erwirkte.

Mit Unterstützung eines Rauschgiftspürhundes fanden die Beamten beim 44-Jährigen über 750 Gramm Cannabis und eine mittlere dreistellige Summe Bargeld. „Beides war zuvor versteckt“, erklärt die Polizei in einer Mitteilung. Zu den Vorwürfen äußerte sich der Beschuldigte nicht.

Das Strafverfahren wird unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hildesheim durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn weitergeführt. Mit Verweis auf das laufende Verfahren werden derzeit keine weiteren Details genannt.

red