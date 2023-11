Gifhorn. Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss: Die Polizei hat am vergangenen Wochenende gleich zwei Fahrten gestoppt.

Ein Ford Kia ist Polizeibeamten aus Meine am späten Abend des vergangenen Samstags im Isenbütteler Gewerbegebiet aufgefallen. Wie die Polizei mitteilt, seien den Beamten unsichere Lenkbewegungen aufgefallen, außerdem hatte der Fahrer den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte der 21-jährige Fahrer körperliche Ausfallerscheinungen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,03 Promille.

Auf Nachfrage konnte der Mann keinen Führerschein vorzeigen. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der Fahrerlaubnis war. Ein Schnelltest ergab zudem eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Autoschlüssel wurde sichergestellt.

Stark alkoholisierter Fahrer fährt gegen einen Wegweiser – Totalschaden seines VW-Busses

Mit einem Unfall ist die Fahrt eines 41-Jährigen am frühen Sonntagmorgen geendet. Wie die Polizei Gifhorn mitteilt, war er mit seinem Volkswagen Bulli auf der Bundesstraße 244 von Brome in Richtung Wittingen unterwegs. Bei Straßenglätte fuhr er links an der Mittelinsel vor dem Kreisel bei Radenbeck vorbei und stieß gegen einen Wegweiser. Im Seitenraum kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen, durch den Unfall entstand am Volkswagen ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Wittingen Atemalkoholgeruch bei dem verantwortlichen Fahrer fest. Eine Kontrolle ergab einen Wert von 1,95 Promille. Dem 41-Jährigen wurde als Beschuldigter im Strafverfahren eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, das verunfallte Fahrzeug musste abgeschleppt werden.