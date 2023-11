Hillerse. Hillerses neuer Sportplatz hat knapp eine Million Euro gekostet. Dort kann gespielt werden, wenn auf anderen Plätzen Land unter ist.

Schnee, Hagel, stundenlanger Regen: Der neue Allwetter-Platz in Hillerse, der erste und bisher einzige im Landkreis Gifhorn, durfte zur offiziellen Eröffnung am Samstag schon mal zeigen, was in ihm steckt. Da konzentrierte sich die Belastung des Rasens, der rein botanisch gesehen keiner ist, zunächst auf ein Stück Spielfeld zwischen Strafraum und Eckfahne. Der langjährige Stadionsprecher Barne Tanke freute sich ebenso über die rund 100 Zuschauerinnen und Zuschauer wie Hillerses Bürgermeister Philipp Raulfs, TSV-Vorsitzender Stefan Kalberlah, Fußball-Spartenleiter Lars Westergaard, Landrat Tobias Heilmann und Stephan Manke, Staatssekretär in niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport.

Der neue Allwetterplatz in Hillerse: modernste Sportstätte im Landkreis Gifhorn

Sie spielten sich gewissermaßen verbal die Bälle hin und her, erst zum Schluss folgte dann der vermeintliche Schuss aufs oder auch über das Tor. Wie Fußball erfolgreich gespielt wird, hatte zuvor im Kreisliga-Nachbarschaftsderby TSV Hillerse II gegen SV Leiferde gezeigt, das Hillerse mit 2:0 gewannen. Nicht ganz so erfolgreich war Hillerses erste Mannschaft, die nach dem offiziellen Teil gegen den SSV Nörten-Hardenberg mit 4:6 (2:4) unterlag. Das einzig Positive: Während allein in der Landesliga vier Spiele abgesagt werden mussten, konnte in Hillerse gespielt werden.

Statt Knisterumschlag und Blumen gab‘s neue Fußbälle: TSV-Vorsitzender Stefan Kalberlah, Spartenleiter Jens Westergaard, Bürgermeister Philipp Raulfs, Staatssekretär Stephan Manke und Landrat Tobias Heilmann (von links) vor der neuen Grillhütte. © FMN | Dirk Kühn

Das ist nicht der einzige Vorteil eines Kunstrasenplatzes. Wie TSV-Vorsitzender Kalberlah betonte, muss nicht mehr gemäht, nicht mehr gedüngt und auch nicht mehr bewässert werden. Lediglich alle 14 Tage wird der Kunstrasen gestriegelt, das war‘s dann auch schon. Der Hillerser Bürgermeister Raulfs sprach von der modernsten Sportstätte im Landkreis Gifhorn. „Es gibt nur diesen einen Allwetterplatz. Der ist in Hillerse, und darauf sind wir stolz!“, so Raulfs. Er erinnerte an die rund zehnjährige Vorgeschichte des Kunstrasenplatzes. Ein erster Anlauf 2013 scheiterte an den Finanzen. Dann gab es den zweiten Anlauf, der 2018 begann.

Der Bürgermeister machte keinen Hehl daraus, dass das Projekt Kunstrasenplatz nicht bei allen Hillersern auf Zustimmung stieß. Vor allem eine befürchtete Belastung mit Mikroplastik sorgte für Unmut bei den Kritikern. Schließlich gipfelte die Auseinandersetzung in Schmähplakaten auf dem Sportplatz, auf denen es unter anderem hieß: „Bezahlt euren Scheiß doch allein“. Raulfs sagte: „Diese Debatte, die wir sehr intensiv geführt haben, spaltet nur dann ein Dorf, wenn man die Debatte nicht aufrichtig führt und eine Spaltung bewusst in Kauf nimmt oder sogar vorantreibt. Ich glaube, dass diese Gemeinde an der Debatte gewachsen ist und wir als Dorfgemeinschaft und auch als Rat sehr wohl in der Lage waren und sind, auch kritische Debatten zu führen und zu einer Entscheidung zu bringen.“

Vier Faktoren, so Raulfs, haben ermöglicht, dass das Projekt Kunstrasenplatz so erfolgreich umgesetzt werden konnte: die Fördermittel von 703.000 Euro, finanziert durch Bund (388.000 Euro), Land (215.000 Euro) und Landkreis (100.000 Euro), Mut und Zuversicht aller Beteiligten, die trotz Kostensteigerungen, unklarer Förderzusagen, Planungen, die überarbeitet werden mussten, an dem Projekt festgehalten haben, der ehrenamtliche Einsatz des TSV Hillerse und die Verwaltung mit den Mitarbeiterinnen, den Gemeindedirektoren und der Planerin.

Nächstes Projekt des TSV Hillerse: Sanierung des Vereinsheims

„Mit diesem Platz steigern wir die Attraktivität in unserer wirklich guten Vereinslandschaft. Jedes Training unserer JFV Kickers, das nicht mehr ausfallen muss, war es wert, diesen Platz an den Start zu bringen“, so Raulfs. „Mit diesem Platz, mit denjenigen, die ihn nutzen und Angebote darauf schaffen, setzen wir hier bei uns in der Gemeinde neue Maßstäbe.“

Und wie heißt es doch bei den Fußballern: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel! Das nächste Projekt des TSV Hillerse geht in Kürze an den Start. Die umfangreiche Sanierung des Vereinsheims steht an.