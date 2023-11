Meine. Welche Aktionen nach dem Auftakt am Meiner Rathaus im Rahmen der Orange Days landkreisweit geplant sind:

Mit dem Aufziehen der Flagge zum „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“, vor dem Rathaus der Samtgemeinde, ist die kreisweite Veranstaltungsreihe Orange Days auch im Papenteich in Fahrt gekommen. Noch bis zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember finden im gesamten Landkreis jede Menge Aktionen und Veranstaltungen zum Thema Gewalt gegen Frauen statt.

Ein Baustein dabei sind 20 rote Stühle, die als Symbol für Gewaltverbrechen an Frauen an öffentlichen Plätzen im Kreisgebiet platziert wurden. Ein Exemplar steht als Installation mit Info-Text auch in der Wartezone des Meiner Rathauses. „Er hat bereits die gewünschte Aufmerksamkeit auf sich gezogen und für zahlreiche Nachfragen gesorgt“, berichtete Gleichstellungsbeauftragte Rukiye Cankiran.

In Kooperation mit den drei weiteren hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis rückt sie die Thematik mit dem Veranstaltungsreigen in den Fokus der Öffentlichkeit. „Zu Viert sind wir Schallverstärker.“ Um jedermann für das Thema zu sensibilisieren war Cankiran unter dem Motto „Gewalt kommt uns nicht in die Tüte“ gemeinsam mit den Landfrauen Meine-Papenteich mit einem Info-Stand auf dem Wochenmarkt vertreten. Zeitgleich waren Landfrauen in sieben weiteren Orten zwischen Brome und Leiferde mit derartigen Ständen präsent.

Trotz der Wetterkapriolen hielt das Team in Meine durch, suchte das Gespräch und versorgte Passanten mit Informationsmaterial und schlimmen Fakten. Etwa, das hierzulande im vergangenen Jahr 133 Frauen und 19 Männer vom Partner oder Ex-Partner getötet wurden. „Im Laufe ihres Lebens erlebt jede Dritte Gewalt und dabei kommt die Hälfte der Täter aus dem familiäre Umfeld“, berichtete Cankiran. „Deutschlandweit reden wir von 12 Millionen Menschen.“

Sie berichtete auch von neuen Höchstständen, wobei wohl längst nicht alle Fälle bekannt werden. Laut polizeilicher Kriminalitätsstatistik gab es im Landkreis Gifhorn 2022 insgesamt 448 Fälle von häuslicher Gewalt, darunter 295 Fälle von Partnerschaftsgewalt. Insgesamt gab es 304 weibliche Opfer.

Um Betroffenen zu helfen und sie bei der Durchsetzung auf ihr Recht auf ein selbstbestimmtes Leben zu unterstützen, sind im Rahmen der Orange Days bis zum 10. Dezember noch zahlreiche Aktionen und Workshops geplant. Darunter ein Filmabend im Kinocenter Gifhorn, eine Lesung im Rittersaal und ein Online-Workshop. Aufschluss darüber gibt ein Flyer, der in den Rathäusern ausliegt oder über die Internetseiten von Landkreis und Samtgemeinden.

