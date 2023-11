Gifhorn. Der Stadtelternrat ist mit den neuen Vorschlägen der Verwaltung, Ganztagsschulen einzuführen und Horte abzuschaffen, nicht einverstanden. Das sind die Gründe.

Großes Interesse, große Einigkeit. Der Stadtelternrat Kita (STER) ist einstimmig nicht einverstanden mit den neuen Vorschlägen der Verwaltung, die derzeit in den Ortsräten besprochen und demnächst im Stadtrat diskutiert und beschlossen werden sollen. Nein zur Erhöhung der Krippen und Hort-Beiträge und Nein zur Einführung der Ganztagsschule bei gleichzeitiger Abschaffung des Hortes, so das Votum der Eltern. Denn wohl aus Kostengründen will die Stadt, so die Verwaltungsvorlage, die Horte schließen.