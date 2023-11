Vordorf. Auf die Zerstörung des Zigarettenautomaten am Gasthof Zur Post folgt ein Einbruch im Jugendclub. So reagiert die Gemeinde.

Die Vandalismus-Serie in der Gemeinde reißt nicht ab. Vergangene Woche wurde der Zigarettenautomat am Gasthof Zur Post komplett zerstört und dieser Tage der Papierkorb an der Bushaltestelle Heinrichstraße in Rethen in Brand gesetzt. In der Nacht zum Donnerstag wurde im Jugendclub eingebrochen und Bargeld sowie eine Spielkonsole entwendet.