Triangel. Wegen immer neuer Auflagen des Landkreises laufen der Gemeinde die Erschließungskosten für das Gewerbegebiet Triangel davon.

Macht die Gemeinde Sassenburg mit der Ansiedlung von Schnelleckes Montage- und Logistikstandort im Triangeler Gewerbegebiet Rohrwiesen ein Minusgeschäft? Diese Befürchtung wird erhärtet von einer unkommentierten, aber offiziellen Projektliste von Investitionsvorhaben für den Gemeindehaushalt 2024, die im kommenden Finanzausschuss zur politischen Beratung ansteht.

Kosten für Kreisverkehr an der IGS Sassenburg fast vervierfacht

Darin findet sich außer dem Posten „Erschließung Rohrwiesen“ für 800.000 Euro im laufenden Jahr die Position Landesstraße 289/Kreisverkehrsplatz zur Kreisstraße 93, dotiert mit 1,1 Millionen Euro.

Dieser Kreisverkehr hatte anfangs mit 300.000 Euro in der Kalkulation gestanden. Dass etwas geschehen musste, war klar. Dutzende LKW-Fahrten zwischen Triangel und der Wolfsburger VW-Fertigung überfordern die bestehende rechtwinklige Einmündung. Doch laut SPD-Ratsherr Christian Degenhardt verlangte der Landkreis nachträglich einen größeren Radius für den Kreisverkehr. Der gesamte Platz solle weiter gen Westerbeck rücken. Dazu, so BIG-Fraktionschef Andreas Kautzsch, fordert der Landkreis vor seiner angrenzenden Gesamtschule einen angepassten Verlauf des Geh- und Radwegs, ferner eine „optimierte“ Streckenführung der Kreisstraße und schließlich eine Ausbauoption für den Kreisel selbst.

Rote Zahlen trotz Flächenverkaufs

Macht unter dem Strich beinahe den vierfachen Preis der Ausgangskalkulation. „Die zusätzlichen Kosten belasten trotz einer möglichen Förderung den angespannten Haushalt der Gemeinde Sassenburg zusätzlich“, mahnt Kautzsch. „Die Kalkulation des Gewerbegebiets rutscht dadurch endgültig in die roten Zahlen.“ Dabei erzielt die Gemeinde einen Erlös aus dem Flächenverkauf an Schnellecke Real Estates und beteiligt das Unternehmen auch an den Ausbaukosten. Nur eben bemessen an der anfangs kalkulierten Größenordnung.

Zehn Millionen Euro neue Schulden allein 2024

Sozialdemokrat Degenhardt bestätigt: „Das ärgert uns alle sehr. Warum ist auf einmal die Einschätzung des Kreises ganz anders?“ Die Mehrkosten träfen auf einen 2024er Gemeindehaushalt, der auf zehn Millionen Euro neue Schulden angewiesen sei. Schon stünden höhere Grundsteuern und satte Aufschläge auf die Elternbeiträge für Krippen und Horte im Raum.

Degenhardt macht allerdings auch deutlich: „Unsere Entscheidung für die Ansiedlung wäre selbst daran nicht gescheitert.“ Nach wie vor dürfe die Gemeinde nach der Abschreibungsphase auf Gewerbesteuerzahlungen von Schnellecke setzen sowie auf die Einkommenssteueranteile der neuen Arbeitnehmer vor Ort. Allerdings müssen diese Einnahmen rechnerisch nun erst mal die angefallenen Verluste ausgleichen. „Deswegen wollten wir mit Verkauf und Erschließung schon eine schwarze Null haben“, erinnert Degenhardt.

Dieses Risiko steht aus BIG-Sicht weiterhin im Raum

Keine Alternative zum Kreisverkehr ist aus Sicht von Kautzsch und Degenhardt übrigens eine Ampel: Die wäre schlicht noch teurer. Laut Degenhardt standen dafür zuletzt 1,6 Millionen Euro im Raum, weil es nicht ohne Abbiegespuren gegangen wäre.

BIG-Fraktionschef Kautzsch legt den Finger derweil in eine zweite offene Wunde. Zwar werde die Fahrwerkfertigung für Volkswagens elektrische ID-Modelle aus Wolfsburg der Gemeinde Einnahmen verschaffen. Doch zu welchem Preis für die Bürger? Mangels verbindlicher Bestätigung der längeren Just-in-Time-Route über die Kreisstraße 114 „muss daher nach wie vor befürchtet werden, dass der Schwerlastverkehr zwischen dem Logistikzentrum und dem Werk Wolfsburg über die Route B188“ läuft. Also direkt durch die Dörfer Dannenbüttel und Osloß (Samtgemeinde Boldecker Land). Denn, so Kautzsch: „Realistisch betrachtet wird in der hart umkämpften Zulieferbranche niemand freiwillig die längere und zeitintensivere Strecke“ nehmen, schon gar nicht ohne vertragliche Verpflichtung.