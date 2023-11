Gifhorn. Die Sturmböen am Donnerstagabend führten zu mehreren Einsätzen der Gifhorner Feuerwehren. Der Deutsche Wetter-Dienst warnt weiterhin.

Die schweren Sturmböen haben den Landkreis Gifhorn am Donnerstagnachmittag und am Abend ordentlich durchgerüttelt. Die Wetterwarnung des Deutschen Wetter-Dienstes (DWD) geht noch bis Freitag, 18 Uhr. Die Meteorologen warnen vor Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 Kilomete je Stunde aus nordwestlicher Richtung. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen müsse mit Sturmböen bis 75 km/h gerechnet werden.

In Wilsche stürzte ein Baum auf ein fahrendes Auto

Bisher blieben die Sturmschäden im Landkreis Gifhorn relativ glimpflich. Tobias Nadjib, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr, sprach von fünf kleineren Einsätzen. In Wilsche beispielsweise musste die Feuerwehr am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr ausrücken, weil ein Baum auf ein fahrendes Auto gestürzt war.

Laut Feuerwehr blieben die Insassen unverletzt. Die Frontscheibe wurde unter anderem beschädigt. „Es stellte sich heraus, dass ein Baum auf das vorbeifahrende Auto gestürzt war und direkt wieder an den Straßenrand geschleudert wurde“, heißt es im Einsatzbericht der Wilscher Feuerwehr, für die der Einsatz dann beendet war.

Der Wetterdienst warnt außerdem in der Nacht zu Samstag vor leichtem Frost bei Temperaturen zwischen 0 °C und -2 °C.

