Gifhorn. Der Mann hatte im April bei Steinhorst einen Rollerfahrer übersehen. Dieser zog sich durch den Sturz in einen Straßengraben schwere Verletzungen zu.

Weil er gegen den Strafbefehl in Höhe von 80 Tagessätzen á 30 Euro und einem zweimonatigem Fahrverbot Einspruch eingelegt hatte, musste sich ein 85-jähriger aus dem Nordkreis vor dem Amtsgericht verantworten. Vorgeworfen war ihm eine fahrlässige Körperverletzung.

Bei der Fahrt am 24. April auf der K2 außerhalb der Ortschaft Steinhorst übersah der Senior einen Rollerfahrer, den er mit seinem Auto in den Graben katapultierte. Das Opfer wurde dabei schwer verletzt, erlitt eine Nackenwirbelfraktur, eine Schulterverletzung und musste operiert werden. „Ich hatte mich auf den Gegenverkehr konzentriert, weil der ziemlich nahe kam und dabei wohl den Rollerfahrer übersehen“, erklärte der Angeklagte. Sein Verteidiger machte auch auf dessen missliche Situation aufmerksam. „Er kommt gerade aus dem Krankenhaus nach einer eigenen Operation, zuvor war außerdem der Herzschrittmacher ausgetauscht worden.“

Angeklagter will Führerschein abgeben, aber weiterhin mit dem Quad fahren

Im Grunde, so der Anwalt, könnte sein Mandant den Führerschein abgeben, da sein Auto defekt und abgeschafft sei. Allerdings würde er gern mit seinem Quad „in Feld und Flur“ fahren, da sein Bewegungsradius sehr eingeschränkt sei. „Aber dafür braucht man einen Führerschein, und da gilt hopp oder top“, erklärte der Richter. Auf eine Einschränkung der Fahrerlaubnis nur auf das Fahren per Quad könne und wolle er sich nicht einlassen. „Das kriege ich nicht hin. Und was der Landkreis macht, weiß ich auch nicht. Bei der Abgabe des Führerscheins kann man aber über eine Einstellung des Verfahrens nachdenken.“

Nach einer kurzen Unterredung mit seinem Anwalt entschied sich der Angeklagte dazu, seinen Führerschein abzugeben. Noch im Gericht holte er ihn aus der Tasche und „verzichtete damit für die Zukunft auf das Recht, führerscheinpflichtige Fahrzeuge im Straßenverkehr zu bewegen“, wie der Richter formulierte. Der Führerschein wurde in amtliche Verwahrung zu den Akten gegeben, der Fall danach auf Antrag der Staatsanwältin mit Zustimmung des Anwalts und des Angeklagten eingestellt.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden! Und: Hören Sie auch in unseren tagesaktuellen Podcast „5NACH5“ rein!