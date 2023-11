Vordorf. Die Anlieger der Kampstraße fordern den unverzüglichen Endausbau ihrer Straße. Die Gemeinde will handeln, aber der Planer kommt nicht hinterher.

Alle Einfamilienhäuser im Baugebiet Kampstraße sind bezogen. Auch die Parzellen im angrenzenden, gleichnamigen Gewerbegebiet sind fast ausnahmslos bebaut. Was die Anlieger vor ihren Türen und Toren schmerzlich vermissen, ist eine vernünftig ausgebaute Straße.

Stattdessen sind sie Tag für Tag gezwungen, sich durch eine Art Mondlandschaft voller tiefer Schlaglöcher mit bis zu zwei Metern Durchmesser zu bewegen. Angst um ihre Autos haben alle. Dass das durchaus begründet ist offenbart sich beim Ortstermin: Es rumpelt und pumpelt und das Auto hüpft auf und ab, trotz Schritttempos scheitern die Versuche reihenweise, den Schlaglöchern auf der etwa 500 Meter langen Piste auszuweichen.

Wer zu Fuß dort unterwegs ist, läuft beim Dauerregen dieser Tage ständig Gefahr, mit rotem Schlammwasser nassgespritzt zu werden, wenn gerade ein Fahrzeug vorbeifährt und ein Schlagloch erwischt.

Für die Anlieger ist das nicht mehr hinnehmbar. „Wir hatten uns fest darauf verlassen, dass der Endausbau im Sommer über die Bühne geht“, berichtete ein Gewerbetreibender, der seinen Namen nicht in der Zeitung will (der Name ist der Redaktion bekannt). Stattdessen rückte mehrfach der Bauhof an und beseitigte notdürftig Schlaglöcher. Der Erfolg war nur von kurzer Dauer.

Was sagt Bürgermeister Frank Engeler zu der Situation?

„Ich kann den Ärger der Leute gut verstehen“, sagte er. „Das Geld ist da und der Ausbau hätte im Herbst starten sollen.“ Das verzögert sich laut Engeler, weil der beauftragte Planer bislang keine Kapazitäten hatte, um das Leistungsverzeichnis zu erstellen, auf dessen Grundlage die Ausschreibung auf den Weg gebracht werden kann. Das soll jetzt zeitnah geschehen. Aber selbst wenn jetzt alles läuft wie geschmiert, könnte frühestens im Januar 2024 Baubeginn sein. Bis es soweit ist, wird der Bürgermeister seinen Bautrupp weitere Male zum Schlagloch-Einsatz in die Kampstraße entsenden. „Wir werden alles tun um die Situation zu verbessern“, verspricht er.

