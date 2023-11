Gifhorn. Die Ampelkoalition denkt über einen Veteranentag nach. Was engagierte Gifhorner Reservisten, Friedensaktivisten und der Landrat von der Idee halten.

Die Einführung eines Veteranentags rückt näher. Die Ampelkoalition scheint sich einig zu sein und die Union hat bereits einen Termin vorgeschlagen. Nur die Linkspartei protestiert. Wir haben uns in Stadt und Landkreis umgehört und sind auf Befürworter eines Gedenktages getroffen. Es gab auch kritische Stimmen.

Soll der 12. November – der Tag, an dem die Bundeswehr 1955 offiziell gegründet wurde, zum Veteranentag werden? Torsten Schöne hält das für eine gute Idee. Für den Vorsitzenden der Reservistenkameradschaft in der Samtgemeinde Isenbüttel, der zugleich erster stellvertretender Vorsitzender der 650 Mitglieder zählenden Kreisgruppe Südheide ist, gibt es noch viele Fragen, die zu klären sind. Etwa, wer als Veteran gelten soll und wie der Tag begangen werden soll. „Es braucht ein Konzept, denn auf einen Tag, der nur im Kalender steht, können wir verzichten“, sagte der Vollbütteler, der es bis zum Stabsfeldwebel gebracht hat. „Ich bin sehr gespannt, was sich die Bundesregierung einfallen lässt.“

Neben einer Gedenkstunde im Bundestag, stünde der Republik aus seiner Sicht eine würdigere Ehrung von in Auslandseinsätzen umgekommenen Soldaten gut zu Gesicht. „Wenn man sieht wie in den USA mit ihren Gefallenen umgeht, gibt es Nachholbedarf.“ Daraus einen arbeitsfreien Tag für die Veteranen zu machen, lehnt der 58-Jährige ab. Stattdessen sollte es am jeweils darauffolgenden Wochenende auch regional Veranstaltungen geben. Schöne berichtet, dass er in Uniform auf der Straße schon angespuckt wurde und beklagt Defizite in der Wahrnehmung der Bundeswehr in der Bevölkerung. „Wenn Corona oder Hochwasser vorbei sind, wird schnell vergessen, was wir geleistet haben.“ Das sieht Hans-Werner Buske ähnlich. „Jeder geht heute auf die Straße und demonstriert für irgendwas“, sagte der Oberleutnant der Reserve. „Es braucht auch Menschen, die diese Demokratie und unser Land verteidigen.“ Der Vollbütteler meint: „Ein solcher Tag wäre für die gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung der Soldaten wichtig.“

Wrasmann: „Wir brauchen keinen Veteranentag“

Wie steht man beim Bündnis „Bunt statt Braun“ zu dieser Frage? Die persönliche Meinung von dessen Sprecher Martin Wrasmann ist eindeutig: „Das Letzte, was wir in unserem Land brauchen ist ein Veteranentag“, sagte der Gifhorner. „Wenn es darum geht, diejenigen zu würdigen, die sich für Freiheit, Sicherheit und sozialen Zusammenhalt stark machen, gäbe es andere Gruppen, wie die Zivildienstleistenden, die man würdigen sollte.“

Wrasmann nimmt die Debatte so wahr, dass ein bestimmtes Narrativ bedient werden soll. Aus seiner Sicht wären Reservistentreffen als Würdigung ausreichend. „Es ist keine Staatsaufgabe Erinnerungskultur, wenn sie eine solche ist, zu fördern.“

Diese Haltung brüskiert Buske und Schöne. „Neben Geselligkeit betreiben die Reservistenverbände taktische Fortbildungen und leisten sicherheitspoltische Arbeit“, sagt Schöne.

Landrat begrüßt die geplante Würdigung der Armee

Grundsätzlich begrüßt auch der Gifhorner Landrat Tobias Heilmann die geplante Würdigung der Armee. Allerdings würde er den Kreis der zu Würdigenden gerne erweitert sehen. In seiner Erklärung hieß es unter anderem: „Es ist bedauerlich, dass diejenigen, die außerhalb der Bundeswehr ihren Dienst geleistet haben, mit einem solchen Ehrentag nicht berücksichtigt werden.“

Kommt der Veteranentag, wäre das Militärmuseum am ehemaligen Kasernenstandort Wesendorf eine Örtlichkeit, die in eine etwaige Veranstaltung eingebunden werden könnte. Konkrete Pläne gibt es im Gifhorner Schloss noch nicht.

