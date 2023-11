Gifhorn. Die Sparkasse schließt ohne Vorwarnung vorübergehend drei Automaten. Betroffen sind Calberlah, Rühen und Weyhausen. Das sind die Gründe.

Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg reagiert auf die Automatensprengungen in jüngster Zeit und schließt mit sofortiger Wirkung vorübergehend zehn Geldautomaten in der Region. Davon betroffen sind im Landkreis die Standorte in Rühen, Calberlah und Weyhausen. Bankkunden und auch die Gemeinden wurden davon kalt erwischt. Entsprechend groß ist die Verärgerung.

„Das ist ein absolutes Unding“, schimpfte Rühens Bürgermeister Theo Bossert. „Auch wenn wir nichts dafür können, beschweren sich die Bürger reihenweise im Rathaus.“ Inoffiziell hatte Bossert am Dienstag von der Schließung des Geldautomatens im Vorraum der Basis-Service-Filiale in der Hauptstraße erfahren. „Als ich das in einer WhatsApp-Gruppe gelesen habe, hielt ich es für eine Fake-Nachricht“, berichtete er. Von der Sparkasse selbst wurde bis zum Gespräch mit der Presse nicht über den Vorgang und die mögliche Dauer der Maßnahme in Kenntnis gesetzt. „Wo sollen die Leute jetzt ihr Geld holen, wenn sie nicht mobil sind?“ Die nächste Adresse für Sparkassen-Kunden ist das sechs Kilometer entfernte Vorsfelde.

Anders als sein Amtskollege, hatte der Calberlaher Bürgermeister Thomas Goltermann bereits seit Montag von der bevorstehenden Schließung erfahren. Allerdings nicht durch die Sparkasse, sondern durch die Samtgemeinde. „Um Anwohner und Gebäude zu schützen, ist diese Entscheidung ein Stück weit verständlich“, sagte er. „Allerdings habe ich die Erwartung an die Banken, dass sie an der Sicherheit ihrer Automaten arbeiten indem sie das Geld darin für den Fall von Sprengungen durch Klebstoff und Einfärbung unbrauchbar machen.“

Goltermann: „Mir wurde versichert, dass die Schließung vorübergehend ist“

Goltermann erinnert sich noch gut an die Welle der Entrüstung, als die Sparkasse ihren Standort mit Schaltergeschäft vor Jahren zugunsten der kleinen SB-Filiale geschlossen hatte. Seine Befürchtung, dass damit jetzt auch Schluss sein könnte, wurde in einem Telefonat mit der Sparkasse entkräftet. „Mir wurde versichert, dass die Schließung vorübergehend ist“, berichtete er. „Allerdings ist offen, wann die Nachrüstung bewerkstelligt wird.“

Auch Weyhausen ist betroffen: Was sagt Samtgemeindebürgermeister Dennis Ehrhoff, dazu, dass die sprudelnde Bargeld-Quelle im Zentralort im Boldecker Land plötzlich versiegt ist: Ehrhoff kann nachvollziehen, dass der Standort aufgrund seiner räumlichen Gegebenheiten gewisse Risiken birgt, was Automatensprengungen betrifft. Schriftlich ließ er erklärten: Nicht nachvollziehen kann ich die komplette Einstellung des Bargeldgeschäfts an diesem Ort. Vor allem für ältere Mitbürger und Mitbürgerinnen sehe ich Probleme, und auch sonst tätigt man doch noch viele Geschäfte in bar. Auch Gewerbetreiben sieht Ehrhoff belastet. Sein Lösungsvorschlag: Eine teilautomatisierte 24-Stunden-Video-Überwachung aller Geldautomaten, sodass bei Auffälligkeiten sofort die Polizei informiert würde. Alternativ könnte man Bargeld auch an Automaten nur noch zur Tageszeit zur Verfügung stellen.

Auch Bürgermeisterin Gaby Klose (Weyhausen) wurde vom der Entwicklung Basis-Service Filiale am Elsternweg kalt erwischt. „Ich wollte es erst nicht glauben“, sagte sie. „Es gibt nichts mehr und das geht nicht.“ Weiter sagte sie: „Das ist kein menschenwürdiger Umgang und dieses Geschäftsgebaren kann nicht toleriert werden.“ Aus Kloses Sicht hätten die Bürgermeister vorab informiert werden müssen, weil bei ihnen die Beschwerden landen. „Ältere Menschen fallen hinter runter und haben keinen Zugriff auf Sparguthaben mehr, weil sie Verträge abgeschlossen haben, wonach sie nur an diesem Standort Transaktionen vornehmen können.“