Wedelheine. Das ehrenamtliche Team hat die Grillhütte nicht nur wieder flott gemacht, sondern sorgt jetzt auch für gut angenommene Veranstaltungen.

Erst im vergangenen Jahr hatten Ehrenamtliche die Wedelheiner Breihahn-Grillhütte in Eigenarbeit wieder flott gemacht und dieses Jahr noch um einen Lagerschuppen ergänzt. Nun gab es nicht nur schon die ersten Veranstaltungen darin, sondern auch ein Konzept für die künftige Nutzung auch für private Mieter.

Bratwurst, Karoffelsuppe, Pilzpfanne und Stockbrot am Lagerfeuer

Um das Holzbauwerk herum hat sich mittlerweie das „Team Breihahnhütte“ gefestigt, das am vergangenen Samstag ein schönes Grillhüttenfest auf die Beine gestellt hat. Die Bürgerinnen und Bürger waren eingeladen, bei Bratwurst, Karoffelsuppe, Pilzpfanne und Stockbrot am Lagerfeuer gemeinsam Spaß zu haben. „Das wurde von den Leuten hier trotz zwischenzeitlichem Regenschauers sehr gut und zahlreich angenommen“, findet Reinhard Strich. Rund 200 Besucher kamen zusammen.

Das Team Breihahnhütte hat vergangenen Samstag ein großes Grillhüttenfest auf die Beine gestellt. © FMN | Privat

Die Speisen waren kostenlos, aber Spenden waren gern gesehen - und wurden auch großzügig gegeben. Damit soll die Hütte künftig in Schuss gehalten und erweitert werden. „Die 170 Bratwürste mit 120 Brötchen sowie 45 Liter Kartoffelsuppe und 10 Kilogramm Pilzpfannen sind an dem Abend restlos aufgegessen worden“, so Strich.

Veranstaltungen sollen die Gemeinschaft in den beiden Orten fördern

Das Fest soll keine Eintagsfliege bleiben: Mit solchen Angeboten wie in der Breihahnhütte, den Veranstaltungen des Wedes-Wedel-Kulturvereins, der neugegründeten Jungen Gesellschaft (Ex-Jugend-Cub) und der Vereine soll die Gemeinschaft in den beiden Orten gefördert werden. Das Grillhüttenfest wurde nun ganz offiziell im Dorfplan aufgenommen: Im nächsten Jahr findet es Anfang November statt.

Samtgemeinde-Bürgermeisterin Ines Kielhorn findet den Einsatz des Teams Breihahnhütte eine „tolle Initiative“: „Es hat die Hütte mit ganz viel Engagement wieder in einen super Zustand versetzt. Das Ergebnis sind tolle Veranstaltungen.“ Die jüngste habe sie selbst mit viel Freude erlebt. Sie freue sich, dass die Bürger das Engagement honorieren.

Hütte ist nun für jedermann online buchbar

Und: Die Hütte ist nun auch für private Veranstaltungen wie Geburtstage und Firmenfeiern mietbar. Wer persönlich buchen oder Informationen dazu haben möchte, kann sich bei Jan Philip Faltin vom Breihahnhütten-Team unter (0172)-6800982 melden. Faltin hat auch einen Buchungs-QR-Code erstellt, über den jeder den Online-Buchungskalender mit seinem Smartphones aufrufen kann.