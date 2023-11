Weyhausen. Einen kurzen Moment nicht aufgepasst, dann waren die Geldbörsen weg: Die Taten ereigneten sich in den Ortschaften Weyhausen und Meine.

Taschendiebe waren am Mittwoch, 22. November, gleich zweimal erfolgreich. Beide Taten ereigneten sich nach Angaben der Gifhorner Polizeiam Vormittag, zwischen 11.30 und 12 Uhr, in den Ortschaften Weyhausen und Meine.

In einem Supermarkt am Laischeweg in Weyhausen wurde ein 79-Jähriger Opfer der Unbekannten. Der Mann hatte seine Geldbörse in einen Beutel gelegt, an der Kasse musste er feststellen, dass die Börse fehlt. Die Täter erbeuteten so 200 Euro Bargeld und EC-Karten.

Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit – dann war das Portemonnaie weg

Ebenfalls 200 Euro erbeuteten die unbekannten Täter in einem Supermarkt an der Bahnhofstraße in Meine. Hier hatte die 60-jährige Geschädigte während des Einkaufs das Portemonnaie in die Jackentasche gesteckt und bis auf einen kurzen Moment immer die Hand daraufgelegt. Genau diesen Moment nutzten die Täter jedoch und nahmen die Geldbörse an sich.

In beiden Fällen wurden neben dem Bargeld und den EC-Karten auch Ausweise und Führerscheine entwendet. Es wurden Strafverfahren eingeleitet, Zeugenhinweise zu den Diebstählen nehmen die jeweils örtlich zuständigen Polizeidienststellen entgegen.

red