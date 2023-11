Gifhorn. Das Netzwerk wurde durch das Bundesfamilienministerium ausgezeichnet. Was steckt hinter dem Bündnis und wofür und für wen setzt es sich ein?

Das Gifhorner Bündnis für Familie setzt sich dafür ein, dass bei der Planung von neu entstehendem Wohnraum die Bedürfnisse von Kindern und Familien einbezogen werden. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Stadtentwicklung der Stadt Gifhorn sind bereits erste Erfolge bei der Umsetzung zu verzeichnen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Gifhorn. Dieser Einsatz wird mit der Auszeichnung als Bündnis des Monats November durch das Bundesfamilienministerium gewürdigt.

Bündnisarbeit fußt auf einem gemeinsamen Leitbild

Das im Jahr 2005 gegründete Gifhorner Bündnis für Familie versteht sich als Netzwerk: „Gemeinsam mit Bündnispartnern aus Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Bildung und sozialen Einrichtungen setzt es sich für eine kinder- und familienfreundliche Stadt ein“, berichtet die Bündniskoordinatorin Sevdeal Erkan-Cours. Dabei verfolge das Bündnis das Ziel, das Leben aller Generationen in Gifhorn stetig angenehmer und nachhaltiger zu gestalten. Darauf hätten sich alle Bündnismitglieder geeinigt und ihr Vorhaben in einem gemeinsamen Leitbild festgehalten. In diesem Leitbild heißt es, dass sich die freiwilligen Akteurinnen und Akteure

des Bündnisses für eine Gesellschaft einsetzen, die die Menschenrechte achtet, die Würde aller Menschen schützt und in der kulturelle Vielfalt und Toleranz gelebt werden.

Eine sechsköpfige Steuerungsgruppe bringt Themen in die verschiedenen, sich entsprechend bildenden Arbeitsgruppen des Bündnisses ein. So gibt es derzeit beispielsweise die AG „Politisches Forum“ und die AG „Veranstaltungen“. Auf diese Weise

stehen stets aktuelle gesellschaftliche Themen im Mittelpunkt der Bündnisarbeit. „Wir sind immer in Bewegung“, betont Erkan-Cours. „Wir wollen Familien eine Plattform bieten und mit unseren Themen aktuell sein.“

Das Gifhorner Bündnis tauscht sich nicht nur regelmäßig mit den Verantwortlichen der Stadtplanung aus, sondern arbeitet auch eng mit der Gifhorner WohnungsbauGenossenschaft eG (GWG) zusammen. Seit Gründung des Bündnisses vor fast 20 Jahren fördert die GWG die Projekte des Familienbündnisses, veranstaltet Feste für Familien und unterstützt Menschen mit geringem Einkommen sowie Ältere bei der Wohnungssuche, berichtet die Stadt Gifhorn.

