Gifhorn. Ein 31-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine bemerkt auffällige Geräusche an seinem Fahrzeug. Unbekannte hatten es manipuliert.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – so lautet der Vorwurf, auf dessen Basis die Polizei

nun Ermittlungen anstellt. Wie es in der Mitteilung der Polizei heißt, seien an einem Vorderrad einer Sattelzugmaschine Radmuttern gelöst worden. Ein 31-jähriger Mitarbeiter eines Transportunternehmens bemerkte während der Fahrt am Mittwochmorgen ungewöhnliche Geräusche.

Unbekannte lösen Radmuttern am rechten Vorderreifen – Zeugen gesucht

Bei einer Kontrolle stellte er mehrere nur noch handfest angezogene Radmuttern am rechten Vorderreifen fest. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurden die Radmuttern durch Unbekannte gelöst. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 21. November, 15.30 Uhr, und Mittwoch, 22. November, 3.15 Uhr, im kleinen Industriegebiet an der Straße Im Freitagsmoor in Gifhorn.

Zu den aufgenommenen Ermittlungen sucht die Polizei nun Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer (05371) 980-0 entgegengenommen.

