Meine. In Meine sollen zwei Schulstandorte zusammengelegt werden. Für diese Variante hat sich der Papenteicher Bauausschuss ausgesprochen.

Die Tage der Grundschul-Außenstelle in Meine sind gezählt. Das einstimmige Votum des Papenteicher Bauausschusses besiegelt das endgültige Aus für die Pavillons am Grünen Weg. Damit alle Schülerinnen und Schüler künftig direkt am Zellberg unterrichtet und im angedachten Ganztagsbetrieb betreut werden können, soll die dort geplante Mensa für rund 2,5 Millionen Euro aufgestockt werden. Damit folgt die Politik dem Wunsch der Schulleitung.

Kommt es zum gleichlautenden Ratsbeschluss, muss zuallererst die Schule liefern. Das Vorhaben wird erst in Angriff genommen, wenn deren Antrag auf Einrichtung der Ganztagsschule für alle Jahrgänge vorliegt. Die Außenstelle Grüner Weg soll erst aufgelöst werden, wenn der Mensabau bezugsfertig ist. Wenn alles planmäßig läuft, soll der Umzug 2026 über die Bühne gehen.

Der neue Komplex soll rückwärtig der Sporthalle errichtet werden. Neben der Mensa sind dort auf insgesamt 490 Quadratmetern vier Unterrichtsräume und ein Raum für den Schulkindergarten geplant. Dazu ein Lehrerzimmer sowie ein Toilettentrakt. Dieser Entwurf machte unter den vier vorliegenden Varianten sowohl bei Verwaltung als auch bei der Politik das Rennen, die die Außenstelle gern erhalten hätte. „Ich stimme nur zähneknirschend zu“, betone Bianca-Ireen Rautenberg (CDU).

Höhe der Förderung für die Skateranlage noch ungewiss

Haarscharf die Kurve kriegte die geplante Skateranlage in Groß Schwülper. Vorerst zumindest. Erst wenn Klarheit über die Höhe der Förderung herrscht, soll der Bau final beschlossen werden. Für Überraschung sorgte der Vorschlag von Ulrich-Dieter Standt (SPD), wonach die Gemeinde Schwülper die Anlage bauen und die Samtgemeinde sich mit einem Zuschuss von 80.000 Euro beteiligen sollte. Aus Furcht, dass die Samtgemeinde auf beinahe 500.000 Euro sitzen bleiben könnte, wenn die Fördergelder nicht bewilligt werden, fand die Idee anfänglich Anklang. „Die Größenordnung macht mir echt Angst“, sagte SPD-Mann Randolf Moos.

Nachdem Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn klargestellt hatte, das die zum Ablauf des Programms gestellten Förderanträge nicht auf die Gemeinde übertragen werden können und das nur dann gebaut wird, wenn Fördermittel gesichert fließen. wendete sich das Blatt. Standt zog seinen Antrag zurück und das Gremium votierte geschlossen für den Verwaltungsvorschlag. Zuvor hatte Nick Nalewaja (FDP) auf Umsetzung gepocht. „Die Politik verspricht mir diese Anlage seit 13 Jahren“, sagte der Schwülperaner. „Wir sollten jetzt zur Umsetzung kommen.“ Im besten Fall könnte die Anlage mit 65 Prozent der Gesamtkosten gefördert werden. In diesem Fall blieben etwa 10 Prozent der Bausumme bei der Samtgemeinde hängen.