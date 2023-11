Gifhorn. Im Kaminzimmer kommen Kandidaten und Gäste zusammen und zu Wort. Einhellige Meinung: Christine Genter hat den Preis mehr als verdient.

Mit dem ersten Preis habe sie überhaupt nicht gerechnet, sagte Christine Genter nach dem Ende der Gala. „Das ist eine tolle Wertschätzung für das ganze Team. Das ist unser Preis!“ Im Grunde gehöre er aber auch jedem Bürger im Dorf Schwülper, sie alle hätten durch ihre Unterstützung der Flüchtlingshilfe und der Flüchtlinge dazu beigetragen. Sie dankte der Gemeinde, die sie als Kandidatin vorgeschlagen hatte.

„Der Preis ist bei schon an der richtigen Adresse“

„Wir haben immer mitgefiebert“, so Bürgermeisterin Brigitte Brinkmann. Die ganze Dorfgemeinschaft habe offenbar an der Online-Wahl teilgenommen. „Schwülper ist schnell dabei, sich zusammenzufinden.“ Auf die Menschen sei verlass, darauf sei sie stolz. Und zum Thema Flüchtlinge: Brinkmann erinnerte daran, dass die Gemeinde Schwülper nach dem Zweiten Weltkrieg nur deshalb so groß geworden sei, weil viele Flüchtlinge in die Gemeinschaft kamen.

Preisverleihung Gifhorner des Jahres 2023 – Die Bilder Die erstplatzierte Schwülperaner Flüchtlingshelferin Christine Genter standen bei der Preisverleihung im Rittersaal des Gifhorner Schlosses Tränen der Berührung in den Augen. Tobias Heilmann, Landrat des Kreises Gifhorn, gratulierte dem Team der Dannenbütteler Kinderfeuerwehr zu ihrem zweiten Platz bei der Ehrenamtsgala. Die Laudatio für das zweitplatzierte Dannenbütteler Kinderfeuerwehr-Team hielt Gifhorns Landrat Tobias Heilmann. Glückwünsche und Anerkennung für ihren ehrenamtlichen Einsatz sprach Redaktionsleiter Kühn (links) dem Bromer DLRG-Chef Ralf Bettermann aus sowie der Arbeitsgemeinschaft Gartenfreunde des Kavalierhauses Gifhorn. Rundschau-Redakteur und Laudator Reiner Silberstein gratulierte der erstplatzierten Schwülperaner Flüchtlingshelferin Christine Genter. Rundschau-Redakteur Reiner Silberstein hielt die Laudation auf die erstplatzierte Schwülperaner Flüchtlingshelferin Christine Genter. Nach der Preisverleihung kamen Gäste und Preisträger zum Austausch und Feiern im Kaminraum des Gifhorner Schlosses zusammen. Die Bürgermeisterin der Gemeinde Schwülper, Brigitte Brinkmann (rechts), gratulierte Titelträgerin Christine Genter, die als Flüchtlingshelferin in Schwülper engagiert ist. Auch in diesem Jahr bot der Rittersaal des Gifhorner Schlosses wieder einen stilvollen Rahmen für die Würdigung der Ehrenamtlichen. Schlossrestaurant-Betreiber Jörg Zentgraf (rechts) servierte im Kaminsaal des Gifhorner Schlosses mit Jonas Effe kleine Köstlichkeiten für die Galagäste. Klaus Gmyrek, Vorstand der Bürgerstiftung Kavalierhaus (links) und Andreas Otto, geschäftsführender Vorstand der Gifhorner Wohnungsbaugenossenschaft, stießen auf die ehrenamtlichen Preisträger an. Große Freude über die Anerkennung ihrer ehrenamtlichen Arbeit herrschte bei der Arbeitsgemeinschaft Gartenfreunde des Kavalierhauses Gifhorn im Museums- und Heimatverein. Das Team der Dannenbütteler Kinderfeuerwehr feierte die Würdigung der ehrenamtlichen Arbeit im Kaminraum des Gifhorner Schlosses. Ihr großer Moment: Bei der Ehrenamtsgala im Rittersaal ehrte die Gifhorner Rundschau am Dienstagabend Christine Genter als Gifhornerin des Jahres. Es gratulierten Redaktionsleiter Dirk Kühn und Landrat Tobias Heilmann. Rundschau-Redaktionsleiter Dirk Kühn sprach den Ehrenamtlichen Dank für ihr gesellschaftliches Engagement aus. Die Titelträgerin Gifhornerin des Jahres 2023, Christine Genter, eingerahmt von den Gratulanten, dem Gifhorner Landrat Tobias Heilmann (von links), Rundschau-Redaktionsleiter Dirk Kühn und seinem Stellvertreter Reiner Silberstein. Lang anhaltenden Beifall gab es im Rittersaal des Gifhorner Schlosses für alle geehrten Ehrenamtlichen. Lang anhaltenden Beifall gab es im Rittersaal des Gifhorner Schlosses für alle geehrten Ehrenamtlichen. Projektredakteurin Ida Wittenberg führte im Rittersaal als Moderatorin durch das Programm der Ehrenamtsgala. Die Gifhorner Band "B and the Rattlesnakes" unterhielt die Gäste im Rittersaal mit fetzigen Rhytmen und stiftete einen Ehrenamtssong. Projektredakteurin und Moderatorin Ida Wittenberg (rechts) im Gespräch mit dem Team der Dannenbütteler Kinderfeuerwehr.

Eine Meinung war unter den mehr als 100 Gästen bei der After-Show-Party im Kaminzimmer des Gifhorner Schlosses einhellig: Christine Genter hat den Ehrenamtstitel „Gifhornerin des Jahres“ mehr als verdient. „Der Preis ist bei schon an der richtigen Adresse“, fand zum Beispiel Klaus Gmyrek, Vorstand der Bürgerstiftung Kavalierhaus, „sie hilft den Menschen ohne viel Bürokratismus.“ Volksbank-Direktor Thomas Fast findet das Thema Flüchtlinge ebenfalls wichtig: „Das bewegt mich selbst. Mein Vater war Flüchtling aus West-Preußen. Deshalb setzen wir uns heute auch für Flüchtlinge ein.“

„Alle verdienen es, wertgeschätzt zu werden“

Fast sagt allerdings auch: „Man müsste eigentlich allen Kandidaten den ersten Preis geben.“ Peter Schade-Didschies, der Leiter des Vollbütteler Kinomuseums, fand die Veranstaltung aber auch so schon gut, „weil keiner das Gefühl haben muss, unterlegen zu sein“. „Alle verdienen es, wertgeschätzt zu werden“, fand auch Sandra Schiller, die Ukraine-Konvois mitorganisiert hatte, „es bräuchte keine Plätze.“ Und Barbara Bergau, die Vorsitzende des Museums- und Heimatvereins: „Alle sind Gifhorner des Jahres!“

Gifhorns Polizei-Inspektionsleiter Oliver Meyer hätte auch gern den Bromer DLRG-Chef Ralf Bettermann ganz oben gesehen: „Das Schwimmenlernen spielt bei unseren Kindern kaum noch eine Rolle. Aber jedes Kind sollte es können!“ Auch Elga Eberhardt, Geschäftsführerin des Gifhorner Kulturvereins sagte: „Das mit dem Schwimmen ist ein Problem.“ Bettermann, der von seinem Stellvertreter Klaus-Peter Kunkel unterstützt wird, freute sich aber schon allein über das Dabeisein: „Es ist schon eine Ehre, genannt zu werden.“ Er sagte, es müsste mal einen Tag ohne Ehrenamt geben: „Dann sähe man, was sonst alles geleistet wird.“

„Die Moderatorin hat einen super Job gemacht“

Alexander Michel, der Vorstand der Hospiz-Stiftung, war zum ersten Mal dabei und lobte die Gala: „Das ist ein schöner, würdiger Rahmen mit einer punktgenauen Präsentation der Kandidaten in den Videos.“ Jürgen Saggerer, der Vorsitzender des MTV Gifhorn, fand nicht nur die Musik und die Leckereien top: „Die Moderatorin hat einen super Job gemacht!“ Klaus Meister, der Vorsitzende des Gifhorner Kulturvereins, sagte zur Gala: „Sie war schon immer ein gesellschaftlicher Höhepunkt!“ Er freute sich besonders über das Lied von B and the Rattlesnakes. das hatte auch Janina Stern von der „Blaulichtbande“ begeistert: „Die Band ist wirklich gut! Den Songtext sollten Sie mit veröffentlichen.“ Der Wunsch war uns Befehl – siehe Artikel über den „Ehrenamtssong“.