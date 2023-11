Gifhorn. Die Feier in der Weihnachtszeit ist für Menschen aus Gifhorn, die in finanzieller oder sozialer Not sind. Die Veranstalter freuen sich über Spenden.

Die karitative Veranstaltung „Gifhorn miteinander“ kehrt wieder in die Stadthalle zurück, zur Freude auch aller Organisatoren und Sponsoren. Am 12. Dezember 2023 öffnen sich um 11.30 Uhr die Türen der Stadthalle für die Weihnachtsfeier, bei der ein üppiges Weihnachtsessen serviert und Musik und Unterhaltung geboten werden. Das musste im ersten Jahr der Pandemie ausfallen, in den zwei folgenden Jahren fand es im FBZ Grille statt, wo das Raumangebot lediglich 30 Gäste zuließ.

„Nach den herausfordernden Corona-Jahren wird die festliche Atmosphäre in diesem Jahr wieder in vollem Glanz erstrahlen“, freut sich Bürgermeister Matthias Nerlich als Mitglied des Organisationsteams auf die Veranstaltung. „Gifhorn miteinander zeigt, wie stark wir als Stadtgesellschaft sein können, wenn wir uns füreinander einsetzen. Es ist eine Gelegenheit, die Freude am Fest mit denen zu teilen, die unsere Unterstützung brauchen“, betont Nerlich die Solidarität in der Stadtgesellschaft. Dazu gehören auch der evangelisch-lutherische Kirchenkreis und die Dachstiftung Diakonie, die die Veranstaltung finanziell und organisatorisch unterstützen, Tell Roth und sein Catering-Service, der die festlichen Speisen, ein Drei-Gänge-Menü samt Ente mit Rotkohl und Klößen, bereitet, der Spargelhof Kuhls, der eine delikate Hochzeitsuppe beisteuert, und die Bäckerei Leifert, die für das süße Kuchenbuffet zuständig zeigt.

Angels Share JM sorgt für die musikalische Untermalung

Für beschwingte Klänge sorgen Jurek Karczewski und Morris Sharpe, die zusammen als Duo „Angels Share JM“ auftreten. Und am Ende gibt es für jeden Gast auch noch eine bunte Tüte. Ermöglicht wird die Feier für Menschen, die in Armut leben, durch großzügige Spenden aus der Stadtgesellschaft. Menschen aus Gifhorn, die in finanzieller und sozialer Not sind, sollen bei der Feier in der Stadthalle die Möglichkeit haben, die Weihnachtszeit in Gemeinschaft mit anderen genießen zu können, sagt Nerlich.

Auch der neue Geschäftsführer der Stadthalle, Benjamin R. Riebsamen, freut sich über die Rückkehr der Veranstaltung in die Stadthalle. „Es ist uns eine Ehre, Gastgeber für diese so wichtige und herzliche Initiative zu sein. Das Team der Stadthalle freut sich darauf, einen Beitrag zur Unterstützung unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger in Not leisten zu können.“ Jede Spende zählt daher.

Wer helfen will, kann das Spendenkonto bei der Sparkasse (IBAN: DE88 2695 1311 0161 1761 28. Kontoinhaberin Stiftung Wohnen und Beraten, Verwendungszweck „Gifhorn miteinander“) füttern. Die Idee zu dem Weihnachtsessen hatte 2017 Ralf Richter, damals Geschäftsführer des Unternehmens FerroTec. Mit Uwe Bilau vom Tagestreff „Moin Moin“, Wolfgang Fromme von der Gifhorner Wirtschaftsvereinigung, Bürgermeister Nerlich und Caterer Roth fand er gleich engagierte Mitstreiter.