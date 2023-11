Gifhorn. Das traditionelle Fest für Mädchen und Jungen bis 12 Jahren ist am 1. Dezember zum ersten mal in der Steinweg-Passage zu finden.

Die Mädchen und Jungen der Stadt können sich freuen: Der Gifhorner Kinder-Adventsmarkt öffnet am Freitag, 1. Dezember, 15 bis 18 Uhr wieder seine Tore. Diesmal allerdings an einem völlig neuen Ort: In der Steinwegpassage. Und das hat einen guten Grund.

Seit Gründung des veranstaltenden Gifhorner Bündnisses für Familie war das Fest für die Jüngsten immer im, am oder in der Nähe des Rathauses zu finden. „Wir haben aber jedes Jahr ein neues Konzept, wo, wann und wie es stattfindet“, sagt Sevdeal Erkan-Cours, die Leiterin des Bündnisses und Gleichstellungsbeauftragte. Im vergangenen Jahr waren die unter Dreizehnjährigen direkt neben dem gebündelten Weihnachtsmarkt am Rathaus angesiedelt. „Und das war eine erfolgreiche Verknüpfung“, so Erkan-Cours. Deshalb suche man diesmal auch wieder die Nähe zu den „großen Buden“, die 2023 in die Mitte der Fußgängerzone zurückkehren.

Der kleine Platz sorgt für gewisse Gemütlichkeit

Der abgeschlossene Bereich gegenüber dem Brunnen sei zwar relativ klein, aber Mandy Ahrens vom Organisationsteam ist überzeugt: „Wir schaffen das!“ Der kleine Platz sorge im Gegenteil sogar für eine gewisse Gemütlichkeit. Der Eintritt kostet 2 Euro, dafür sind dann alle Aktionen innerhalb des Festmeilchens kostenlos: von den Bastel- und Malangeboten des Kita-Elternrats, der Grünen und des queeren Netzwerks bis zu kulinarischen Leckereien wie die Waffeln der CDU, Popcorn der Sparkasse, Mini-Hotdocs des Familienbüros und Kinderpunsch der Bettina-Harms-GmbH.

Der Höhepunkt ist, wenn der Weihnachtsmann dem Adventsmarkt einen Besuch abstattet. Der Kinderschutzbund hat unzählige Kuscheltiere gesammelt, gewaschen und geföhnt, sagt die zweite Vorsitzende Heidi Dudel - „jedes Kind darf sich eins aussuchen“. Auf dem großen Stadtplanteppich der Stadt können die Jüngsten ihre Zukunftswünsche anpinnen. Die Einnahmen und Spenden will das Bündnis für Familie einem wohltätigen Verein spenden.