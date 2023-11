Gifhorn. Das Queere Netzwerk Gifhorn hat Jugendliche aus ganz Deutschland für ein Wochenende nach Gifhorn eingeladen.

Die „Mühlentage“ hat das queere Netzwerk neu im Angebot. „Wir haben Jugendliche und Jugendgruppen aus Deutschland zu uns eingeladen, um das Wochenende hier zu verbringen“, erklärte Tyler Brian Rehse im Spektrum. Mit dem neuen Format soll Jugendlichen die Möglichkeit gegeben werden, die Stadt kennenzulernen und ein Wochenende die Zeit mit weiteren Angeboten zu verbringen.

Diesmal gehörte unter anderem ein Ausflug in die Geschichte dazu. Wann die LGBTQ-Gemeinde erstmals in das Bewusstsein der Öffentlichkeit trat, wurde dabei unter anderem herausgearbeitet. Ergebnis: 1969 gab es in New York die Stonewall Riots. Die Unruhen waren eine Serie von gewalttätigen Konflikten zwischen LGBTQ-Personen und Polizeibeamten. Die ersten Auseinandersetzungen fanden in der Nacht zum Samstag, dem 28. Juni 1969, statt, als Polizeibeamte eine Razzia im Stonewall Inn durchführten, einer Bar mit homosexuellem und transidentem Zielpublikum in der Christopher Street. Die Unruhen waren ein Wendepunkt im Kampf für Gleichbehandlung und Anerkennung, an die bis heute mit dem CSD erinnert wird.

„Mühlentage“ sollen im nächsten Jahr wieder statt finden

Übernachtet wurde bei den Mühlentagen praktischerweise im Hotel Deutsches Haus gleich gegenüber. „Im Spektrum wäre es zu beengt gewesen, und so hat jeder seinen Freiraum“, sagte Rehse. Natürlich gehörte auch ein Besuch des Mühlenmuseums zum Wochenende. Und dann wurde auch noch gemeinsam Mittagessen gekocht. Es gab Lasagne-Suppe und Pilzkartoffel-Eintopf.

Die Mühlentage sollen auf jeden Fall im kommenden Jahr wieder angeboten werden. Diesmal waren fünf Jugendliche hauptsächlich aus der Region dabei, dazu drei Mitglieder des queeren Netzwerks. Eine Jugendgruppe hatte kurzfristig absagen müssen. „Wir haben auch erst kurz vorher die Werbetrommel gerührt“, sagte Rehse. Sportlich wird es an den Wochenenden bis Dezember weitergehen. „Wir bieten Bouldern, Kartfahren, Lasertech, Minigolf und einen Besuch in der Sprungfabrik an“, sagte Rehse. „Dabei können auch nichtqueere Menschen mitmachen.“