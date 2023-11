Meinersen. Das Künstlerhaus in Meinersen hat zwei neue Stipendiatinnen. In einigen Monaten werden Nora Lube und Iryna Vorona ihre Kunstwerke ausstellen.

Mit Nora Lube und Iryna Vorona sind seit kurzem zwei neue Stipendiaten im Künstlerhaus. Sie werden in den nächsten Monaten arbeiten und am Ende ihres Stipendiats ihre Kunstwerke ausstellen. Donnerstags, samstags und sonntags ist das Haus nach der jeweiligen Vernissage geöffnet.

Lube, die Stipendiatin der Landkreis Gifhorn Stiftung ist, hat an der HBK in Braunschweig, an der Kunsthochschule Berlin Weißensee sowie der HTW Berlin Modedesign studiert und in Darmstadt eine Berufsausbildung zur Maßschneiderin absolviert. Nach etlichen Ausstellungen quer durch die Bundesrepublik will sie ihre Rauminstallationen nun in Meinersen erstellen. Dabei geht es um das Überlagern von intimen und öffentlichen Orten, sagt Lube. Sie installiert sprachliche Überreste, Erinnerungen an vermeintliche Sicherheit und Fossilien aus ökonomischen und organischen Landschaften. Artefakte aus der Umgebung finden so Eingang in das Künstlerhaus.

Als Beispiel nennt sie eine Struktur auf einer Straße. Die wird natürlich nicht mitgenommen, sondern ist per Abdruck zu sehen. „Gefundene Objekte, in die sich Zerstörung und Verfall eingeschrieben haben, sprechen mit mir über meine Umgebung“, sagt Lube. Gefundene Relikte in der Natur werden mit handwerklichen Arbeiten aus Textilien, Glas, Keramik, Metall, Gips oder Kunststoff kombiniert.

Ukrainerin arbeitet ausschließlich in schwarzweiß

Direkt aus der Ukraine kommt Iryna Vorona, die von der Bösenberg-Stiftung unterstützt wird. Geboren in Kiew, studierte sie dort Kunst und promovierte in Philosophie und Kunstgeschichte. Seit 2023 ist sie auf der Flucht. Nach einem schweren Schicksal, dem Verlust ihres Lebensgefährten, der aufgrund fehlender Medikamente während des Krieges verstarb, arbeitet sie ausschließlich in schwarzweiß. Viele ihrer Kunstwerke aus der Anfangszeit des russischen Angriffskriegs zeigen Menschen, denen das Schicksal ins Gesicht geschrieben ist. Das Thema Flucht und Vertreibung hat sie auch nach Meinersen mitgebracht. Wie man sich selber in einer neuen Gesellschaft fühlt, ist Thema ihrer Arbeit geworden.

„Es geht um das Zusammenleben in einer neuen Situation mit neuen Menschen in einer neuen, temporären Heimat, um das innere Selbst in einem neuen, bisher fremden Land und um die Selbstakzeptanz“, sagt Vorona. Die Kunstwerke dazu malt sie mit Kohlestift. Ihre Bilder erzählen eine Geschichte mit einem besonderen Stil. „Es ist eine Geschichte, die man lesen kann, wenn man die Sprache versteht“, sagt sie. Gedanken über das Schicksal und die Zukunft der Ukraine begleiten sie.

Ebenfalls Bösenberg-Stipendiatin ist Selin Özer. Die Querflötistin lebt in Hannover, studierte am Observatorium der Istanbul Mimar Sinan Universität und seit 2018 in Hannover. Sie wird mit einer chinesischen Klavierspielerin und einer italienischen Cellistin zu einem Konzert nach Meinersen kommen.

Künstlerhaus lebt Diversität

Mit einem Kunstwerk wird auch Dmytro Dotchenko im Künstlerhaus vertreten sein. Selber kann er nicht vor Ort sein, da er als Wehrpflichtiger nicht aus der Ukraine ausreisen darf. Die internationale Vielfalt der Künstler fällt auf. „Diversität wird gelebt, die internationalen Landesgrenzen zählen nicht. Man kommt zusammen und inspiriert sich“, erklärt Charlotte Dreschke, Leiterin der Kreiskunstschule. Bei den Ausstellungen gibt es zudem generationenübergreifende Gespräche. „Das Künstlerhaus hat sich zu einem Zugpferd für Leute entwickelt, die sonst in der Großstadt sind“, ergänzt Dirk Bösenberg.