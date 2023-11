Gifhorn. Die coolste Gitarren-Rockband Gifhorns präsentiert bei der Gala ihren neuen „Ehrenamtssong“. Das steckt hinter dem Songtext.

Die Band B and the Rattlesnakes, Gifhorns coolste Gitarren-Rockband, drückte der Gala zum „Gifhorner des Jahres“ am Dienstagabend einen besonderen Stempel auf. Nicht allein musikalisch, denn die Band präsentierte in einer Weltpremiere ihren bemerkenswerten „Ehrenamtssong“, den sie allen Aktiven widmete.

„Über so ein Lied haben wir schon länger nachgedacht“, sagte Björn Gasa, der Schlagzeuger, Sänger und Texter. Aber den Auschlag dazu, es auch anzugehen, habe die Gifhorner-des-Jahres-Gala im vergangenen Jahr gegeben: Bandmitglied Sebastian Priebe (Rassel und Gesang), der bei der Gala 2022 als Fotograf im Einsatz war, hatte da mit Redaktionsleiter Dirk Kühn über die Idee gesprochen - „es gibt keinen ähnlichen Song bis jetzt“.

Das Lied war im Gifhorner Schloss zum ersten Mal zu hören

Am Anfang gebe es immer ein Brainstorming mit allen Bandmitgliedern. Dann sei es laut Gasa recht schnell gegangen: „Zwei Wochen dran geschrieben, zwei Monate eingeübt.“ Für die Vertonung war Bassist Vito Papotto neben Sören Palucki und Fabian Wolschendorf (beide Gesang und Gitarre) zuständig. Wie er das macht? „Das passiert einfach!“ Doch zu hören war der Song zum ersten Mal diesen Dienstag im Schloss Gifhorn. „Bis dahin war es quasi ein Staatsgeheimnis“, so Priebe.

Im Text geht es um die Stillen Stars des Ehrenamts

Im Songtext gehe es um die „Stillen Stars“, so Gasa: „Es ist ja nicht laut, was beim Ehrenamt passiert.“ Und die Aktiven seien meistens auch noch so bescheiden, dass sie danke sagen, wenn sie geehrt werden. Dabei seien sie es, die öfter ein Danke hören müssten. Das Lied enthalte gerade im Schlussrefrain noch eine weitere Botschaft: „Wir brauchen die anderen auch!“ Sprich: Es müssen noch mehr werden, die helfen. Und sei es nur, um den jetzt schon überlasteten Ehrenamtlichen mal eine Pause zu gönnen.

Letztlich seien alle sehr nervös gewesen, wie der Song bei der Premiere ankommt. Aber: Mehr Applaus ging nicht, und die Lobeshymnen bei der After-Show-Party im Kaminzimmer waren berauschend.