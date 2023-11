Gifhorn. Eine E-Scooter-Fahrerin prallt gegen eine Fahrradfahrerin. Die Polizei Gifhorn sucht nun nach der Rollerfahrerin.

Am Dienstagnachmittag ist es auf der Lüneburger Straße in Gifhorn zu einem Unfall gekommen. Das schreibt die Polizei. Demnach fuhr eine 31-Jährige gegen 15.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg. Sie war von der Christinenstiftkreuzung kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. Im Bereich der Hochzeitsmühle kam ihr eine junge Frau auf einem E-Scooter unterwegs.

Es kam zum Zusammenstoß - die 31-Jährige stürzte und verletzte sich. Die E-Scooter-Fahrerin stellte das Fahrrad auf, entfernte sich jedoch anschließend vom Unfallort.

Frau verletzt sich bei E-Scooter-Unfall

Die Fahrradfahrerin fuhr anschließend zur Polizei, um den Unfall anzuzeigen. Die Fahrerin des E-Scooters beschrieb sie als zirka 1,70 Meter groß und etwa 25 Jahre alt. Hinweise: (05371) 9800.

red