Gifhorn. Die Leser wählten das Dannenbütteler Kinderfeuerwehr-Team auf Platz zwei. Die Band B and the Rattlesnakes stiftete einen Ehrenamtssong.

Die Gifhornerin des Jahres steht fest: Es ist die Schwülperaner Flüchtlingshelferin Christine Genter. Die als Ergebnis einer Leserabstimmung verliehene Auszeichnung erhielt sie anlässlich der Ehrenamtsgala der Gifhorner Rundschau am Dienstagabend im Rittersaal des Schlosses.

Redaktionsleiter Dirk Kühn und Landrat Tobias Heilmann gratulierten, 100 geladene Gäste, unter ihnen Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich und die designierte Bundestagsabgeordnete Ingrid Pahlmann, applaudierten.

Glückwünsche und Anerkennung für alle

Auf den zweiten Platz wählten die Leser das Team der erst am 9. September gegründeten Dannenbütteler Kinderfeuerwehr „Die Blaulichtbande“. Es ist kreisweit die 50. Margarita Pikus, Janina Stern, Diana Schmitz, Sonja Horatzek und Kevin Mölzner führen die 15 Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 9 Jahren an Auftrag und Kameradschaft der Freiwilligen Feuerwehr heran.

Glückwünsche und Anerkennung für ihren ehrenamtlichen Einsatz sprach Redaktionsleiter Kühn zudem dem Bromer DLRG-Chef Ralf Bettermann aus sowie der Arbeitsgemeinschaft Gartenfreunde des Kavalierhauses Gifhorn im Museums- und Heimatverein. Angela Gmyrek, Edda Leyh und Monika Sadler sowie Anette Thiele, die die Einsätze koordiniert, bewahren Gifhorns letzten Ackerbürgergarten, das kleine Paradies von Stifterin Emma Wrede.

Weltpremiere für einen bemerkenswerten Ehrenamtssong

Einen besonderen Stempel drückte der Gala die Band B and the Rattlesnakes auf, Gifhorns coolste Gitarren-Rockband. Nicht allein musikalisch, denn die Band präsentierte in einer Weltpremiere ihren bemerkenswerten Ehrenamtssong, den sie allen Aktiven widmete. In dem Refrain heißt es: „So wie das Stahlseil, an dem die Brücke schwebt/So wie Atlas, der den Himmel trägt/So wie der Schlussstein, der die Kuppel hält/so trägst du still, was ohne dich zusammenfällt.“

Wie Recht die Band mit diesen Versen hat, belegten unterhaltsame Videoszenen aus dem Ehrenamtsalltag aller Kandidaten. Und voller Überzeugung bekräftigten alle Redner des Abends die rockige Botschaft.

Herausragende Beispiele für Gemeinsinn

Redaktionsleiter Kühn definierte auf Fragen von Moderatorin Ida Wittenberg, wie wichtig die Tausenden ehrenamtlichen Aktiven im Landkreis Gifhorn sind: „Sie geben Orientierung und lassen Gemeinsinn entstehen.“

Landrat Heilmann betonte in seiner Laudatio für das Kinderfeuerwehr-Team: „Sie sind alle Gewinner. Das Ehrenamt ist der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält.“ Wie gut das im Landkreis funktioniere, zeige sich an einer aktuellen Zahl: So sei die Mitgliederliste des Kreissportbunds von 2022 auf 2023 gegen den bundesweiten Trend um 1000 Menschen angewachsen.

Gifhorns stellvertretender Redaktionsleiter Reiner Silberstein, der mit seiner Laudatio auf Flüchtlingshelferin Genter für die erkrankte Chefredakteurin Dr. Kerstin Loehr einsprang, sagte: „Wo viele Hände anpacken, entsteht Großartiges. Und doch gibt es darunter immer Menschen, die herausstechen.“ Als Ideenlieferanten, Problemlöser und Ansprechpartner für Mitstreiter seien sie „Power-Ehrenamtler“. Flüchtlingshelferin Genter charakterisierte Silberstein in dieser Kategorie als „Anker in der Fremde, einfach eine Freundin“.

Das wünschen sich die Ehrenamtler für ihre Projekte

Wie sehr die Ehrenamtler für ihre Sache eintreten, zeigten die Interviews mit Moderatorin Wittenberg: „Jedes Kind muss schwimmen können“, wünsche sich DLRGler Bettermann für die Zukunft. „Dass wir Mitstreiter finden, um den Kavalierhaus-Garten in Emma Wredes zu erhalten, der ein wichtiger Teil ihres Lebens war“, sagte Monika Sadler. „Dass unsere Feuerwehr-Kinder später einmal in die Freiwillige Feuerwehr eintreten und als Aktive Einsätze fahren“, wünschte sich das Dannenbütteler Betreuerteam. Nur Christine Genter hegte außer dem Wunsch nach mehr Unterstützung die Hoffnung: „Im Grunde wünsche ich mir, dass unsere Flüchtlingsarbeit gar nicht mehr nötig ist, weil es keine Kriege mehr gibt.“