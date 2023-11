Gifhorn. Ein 39-Jähriger muss wegen Alkohol am Steuer die Autofahrt stoppen und die Polizei sucht nach Zeugen zu einem Einbruch in Brome.

Die Fahrt eines Volkswagen Passat auf der Lüneburger Straße in Gifhorn ist von Polizisten in der Nacht auf Montag im Rahmen einer Verkehrskontrolle gestoppt worden. Wie die Polizei Gifhorn mitteilt, stoppten die Beamten gegen 2.30 Uhr das Fahrzeug. Bei der Kontrolle des 39-jährigen Fahrers, der alleiniger Insasse war, bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Die Weiterfahrt durfte der Mann folglich nicht antreten, gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobe entnommen, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Einbruch in ein Einfamilienhaus in Brome: Polizei sucht nach Zeugen der Tat

In Brome ist es zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 18 Uhr, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die bislang unbekannten Täter die Haustür eines Einfamilienhauses an der Lindenstraße in Brome auf und stahlen daraus diverse Gegenstände, unter anderem auch Schmuck. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde zum Abtransport des Diebesguts ein Kraftfahrzeug benutzt. Hinweise zu verdächtigen Personen und auch Fahrzeugen im Tatzeitraum in und um Brome nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer (05371) 980-0 entgegen.

red