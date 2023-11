Gifhorn. Die Bürger trafen sich an der Freiheitsglocke. Gedanken von Schülern zu Krieg und Frieden stimmten die Teilnehmer nachdenklich.

Volkstrauertag. Dem Gedenken an Opfer von Krieg und Vertreibung, Gewalt und Verfolgung gab die Stadt Gifhorn am Sonntag einen neuen Rahmen. Vertreter der Stadtgesellschaft und Repräsentanten der staatlichen Institutionen trafen sich vor der Freiheitsglocke. Das Denkmal hatte der Gründer des Gifhorner Mühlenmuseums im Andenken an den Mauerfall 1989 in privater Initiative errichtet. Zuvor hatte Bürgermeister Matthias Nerlich in kleinerem Rahmen einen Kranz am traditionellen Gedenkort vor dem Ehrenmal auf dem alten Friedhof am Weinberg abgelegt.