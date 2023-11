Erstmals fand die Gifhorner Gedenkfeier zum Volkstrauertag an der Freiheitsglocke auf dem Gelände des stadteigenen Mühlenmuseums statt. Die in den Niederlanden gegossene Glocke erinnert an die friedliche Revolution in der DDR 1989 und an den Fall der innerdeutschen Grenze. © FMN | Christian Franz