Meine. Die Meiner Politik lässt zwei Standorte für den Bau eines neuen Spielplatzes in Gravenhorst prüfen. Welche Plätze hat der Bauausschuss im Visier?

Zurück auf Los heißt es bei der Standortsuche für einen neuen Spielplatz in Gravenhorst. Die Politik im Bauausschuss begräbt alle bisherigen Überlegungen und lässt stattdessen zwei Standorte am Sportplatz prüfen. Eine Begehung vor der nächsten Sitzung soll endgültige Klarheit schaffen, wo im nächsten Jahr Schaukel und Co eine neue Heimat finden.