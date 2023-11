Gifhorn. Ein Fußgänger prallt in Gifhorn mit einem Radfahrer zusammen – und der Radfahrer schlägt zu. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein Radfahrer hat nach einem Zusammenprall einen Fußgänger ins Gesicht geschlagen. Der 53-jährige Fußgänger ging am Dienstag, 7. November, am frühen Abend gegen 17.40 Uhr auf dem linken Fußweg des Isenbütteler Wegs in Richtung Wolfsburger Straße, als der Radfahrer auf ihn zukam, berichtet die Gifhorner Polizei.

Der Fußgänger habe den Ellenbogen gehoben, als der Radfahrer direkt neben ihm war. Es kam zur Kollision, der Radfahrer stürzte. Anschließend sei er aufgestanden und habe den 53-Jährigen geschlagen. Dann fuhr er weg.

Die später eintreffende Polizei fand den Radfahrer nicht mehr. Der Mann sei etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, etwa 30 Jahre alt und hatte eine weiße Jacke mit gelben Streifen an. Er nutze eine Taschenlampe als Fahrradlicht. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein und sucht Zeugen, die Hinweise zum Hergang und dem bislang unbekannten Radfahrer geben können. Hinweisgeber sollen sich unter der Telefonnummer (05371) 9800 melden.

red