Östliches Stadtgebiet in Gifhorn ohne Beleuchtung

In Gifhorn fällt bereits seit einer Woche im gesamten östlichen Stadtgebiet die Beleuchtung aus. Das hat die Stadt am Freitag in einer offiziellen Bekanntmachung vermeldet. „Zusammen mit dem Energieversorger BS Energy sind wir intensiv auf Fehlersuche“, erklärt Astrid Behrens, Leiterin Fachbereich Tiefbau bei der Stadt Gifhorn, in dieser Bekanntmachung.

Kein Licht im östlichen Stadtgebiet in Gifhorn: Das steckt dahinter – und so soll es in Zukunft verhindert werden

Der Grund für den Ausfall der Beleuchtung sind demnach Kabelschäden, die an verschiedenen Stellen im östlichen Stadtgebiet durch den Glasfaserausbau entstanden sind. „Durch die Beschädigungen an den Kabelhüllen dringt bei diesem Wetter Feuchtigkeit ein. Die verursacht einen Kurzschluss, der dann zum Ausfall der Beleuchtung führt“, erklärt Behrens. Ihren Angaben zufolge arbeite man „intensiv daran, alle Beschädigungen aufzuspüren und zu beseitigen.“ Behrens bittet die Bewohnerinnen und Bewohner des östlichen Stadtgebiets von Gifhorn zudem um Verständnis und kündigt an, dass die Beleuchtung aller Voraussicht nach in der nächsten Woche wieder einwandfrei funktionieren wird.

Wir wollen uns aus der Abhängigkeit des großen Netzes lösen und kleinere Netzeinheiten bilden. Astrid Behrens, Leiterin Fachbereich Tiefbau bei der Stadt Gifhorn, zu Zukunftsplänen

In Zukunft soll solch ein Komplettausfall der Beleuchtung in Gifhorn nicht mehr möglich sein. „Wir wollen uns aus der Abhängigkeit des großen Netzes lösen und kleinere Netzeinheiten bilden“, sagt Astrid Behrens. Wie das geht? Der Plan, um dies zu verhindern ist folgender: Es sollen zusätzliche elektronische Schaltuhren in den Beleuchtungsschränken eingebaut werden. Damit sollen die einzelnen Beleuchtungsnetze, die derzeit miteinander verbunden sind, unabhängiger voneinander gemacht werden. Wird ein Kabel an einer Stelle beschädigt oder kommt es zu einem Kurzschluss, kommt es nur noch innerhalb eines relativ kleinen Radius zu einem Beleuchtungsausfall.

