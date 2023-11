Kirsikka Lansmann packt bei der Wittinger Tafel mit an

Wenn die Wittinger Tafel dienstags und freitags ihre Türen für die Essensausgabe an bedürftige Menschen öffnet, ist der Andrang groß. Oftmals bildet sich bereits eine lange Warteschlange, während drinnen die Ehrenamtlichen noch mit dem Sortieren der Lebensmittelspenden beschäftigt sind. Thomas Finnern erklärt: „Wir sind auf die Unterstützung von Ehrenamtlichen bei der Arbeit in der Tafel angewiesen. Vom Abholen der Lebensmittel über das Sortieren bis hin zur Ausgabe selbst werden viele helfende Hände benötigt. Da der Altersdurchschnitt recht hoch ist, ist es umso wichtiger, dass sich auch jüngere Menschen engagieren.“

Zusammen mit den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern packte die Landtagsabgeordnete für Gifhorn-Nord/Wolfsburg Kirsikka Lansmann tatkräftig mit an. Bei den zahlreichen Gesprächen wurde deutlich, welchen Stellenwert die Tafel für viele Menschen hat: „Es ist offensichtlich, dass die Arbeit der Tafel für viele Familien in Not überlebenswichtig ist. Alle Beteiligten – spendende Supermärkte, finanzielle Unterstützer, aber vor allem die Ehrenamtlichen hier vor Ort verdienen die größtmögliche Anerkennung“, so Lansmann.

Lebensmittelspenden und finanzielle Unterstützung sind wichtig

Die steigenden Lebensmittelpreise und die wirtschaftliche Unsicherheit haben zu einem erhöhten Bedarf an Unterstützung geführt, was die örtlichen Tafeln vor große Herausforderungen stellt. Doch nicht nur Lebensmittelspenden, sondern auch finanzielle Unterstützung ist wichtig, um die laufenden Fixkosten wie Strom und Miete zu bezahlen.

Lansmann und Finnern waren sich einig, dass nur gemeinsam die zunehmenden Herausforderungen gemeistert werden können. „Wir müssen als Politik die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen, damit sich die Situation verbessert. Aber auch die

gesellschaftliche Anerkennung und Unterstützung ist sehr wichtig. Ich bin daher sehr dankbar, heute einen wichtigen Einblick in die tägliche Arbeit der Wittinger Tafel bekommen zu haben“, so die Landtagsabgeordnete.

Interessierte Helfende, Schulen oder Vereine können sich unter (05831)992816 oder per E-Mail an wittinger-tafel@t-online.de an die Wittinger Tafel wenden und nach Unterstützungsmöglichkeiten fragen. „Wir sind für jede Hilfe sehr dankbar“, so Finnern

abschließend.

red

