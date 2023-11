Gottesdienst: Gifhorner Jägerschaft ehrt die Jagdtradition

Hankensbüttel Zusammen mit dem Hegering Hankensbüttel veranstaltet die Jägerschaft Gifhorn am Sonntag einen Gottesdienst zu Ehren des heiligen Hubertus.

Die St. Pankratius-Kirche in Hankensbüttel.

Die Jägerschaft Gifhorn veranstaltet zusammen mit dem Hegering Hankensbüttel den diesjährigen Hubertus-Gottesdienst, der unter dem Motto „Mensch-Natur-Jagd“ am Sonntag, 5. November, um 17 Uhr in der St. Pankratius Kirche in Hankensbüttel stattfinden wird.

Dieser besondere Gottesdienst soll Gelegenheit bieten, gemeinsam die Schöpfung zu würdigen, die Jagdtradition zu ehren und den Schutzpatron der Jäger, den heiligen Hubertus, zu gedenken, heißt es in einer Pressemitteilung der Jägerschaft Gifhorn.

Der Ablauf des Gottesdienstes wird feierlich gestaltet und umfasst unter anderem Lesungen, Gebete und musikalische Darbietungen des Parforcehorn Bläsercorps Gifhorn und der Jagdhornbläser Isenhagener Land.





Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit, bei einem Snack und Getränken noch zu verweilen und der ein oder anderen Darbietung der Jagdhornbläser zu lauschen.

red

