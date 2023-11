Im Demontagebetrieb in Triangel wurde das 1000. Fahrzeug zerlegt

Was passiert eigentlich mit Versuchsfahrzeugen aus dem Konzern, die einen Crash-Test hinter sich haben? Oder mit so genannten „Dauerläufern“, die mehr als 200.000 Kilometer gefahren sind? Ganz einfach: Die Wagen werden nach Kundenanforderung demontiert und im Sinne der Nachhaltigkeit einem Recyclingprozess zugeführt. Und genau hier kommt die Volkswagen Group Services ins Spiel: Im Demontagebetrieb im Industriepark Triangel zerlegt das Team Versuchswagen und Prototypen aus dem In- und Ausland. Ende September 2022 eröffnete der Betrieb und ein Jahr später feiern die Kollegen ein besonders Jubiläum: Gerade ist das 1000. Fahrzeug demontiert worden. Das teilt die Volkswagen Group Services in einer Pressemitteilung mit.

In enger Abstimmung mit Volkswagen entstand der hochmoderne Demontagebetrieb in Triangel, im Landkreis Gifhorn, mit dem Ziel, wertvolle Rohstoffe aus den Versuchsfahrzeugen nach der Aufbereitung wiederzuverwerten. Der Aufbau des Werks nahm zwei Jahre in Anspruch, die Volkswagen Group Services hat vier Hallen gänzlich neu aufgebaut und ausgestattet. „Im engen Austausch mit der Gemeinde, den zuständigen Behörden und der örtlichen Feuerwehr haben wir für den Betrieb ein tragfähiges Sicherheits- und Umweltschutzkonzept entwickelt. Da wir neben Verbrennungsmotoren auch elektrifizierte Fahrzeuge demontieren, legen wir besonderes Augenmerk auf eine gute und nachhaltige Qualifizierung unserer Beschäftigten“, sagt Sebastian Schneider, Geschäftsfeldleiter Erprobung und Absicherung.

Meister Markus Schwarz am Reifen-Felger Trenner „T-Rec XXL“. Foto: Volkswagen Group Services

Ergonomisch ausgestattete Arbeitsplätze

Neben spezieller sicherheitsrelevanter Ausstattung, wie einem Sicherheitscontainer zur Lagerung von Hochvoltbatterien oder einer Schallschutzkabine für die Neutralisierung von Airbags, wurden die Arbeitsplätze auch ergonomisch gestaltet, um den Beschäftigten die Arbeitsprozesse zu erleichtern.

Bevor ein Fahrzeug in der mobilen Schrottpresse landet und zu einem 60 Zentimeter dicken Paket aus Metall und Plastik gepresst und im Anschluss in einer Recyclinganlage bei Hildesheim in kleinste Teile zerschreddert wird, werden nahezu alle verwertbaren Teile ausgebaut. Dabei kommt es auch vor, dass Bauteile wie Motoren, Bremsen oder Türen zu Analysezwecken an den Konzern zurückgegeben werden.

Über ein ganz neues Gerät freut sich das neunköpfige Team um den disziplinarischen Teamleiter Christian Henneboh aktuell besonders: Der T-Rec ist ein automatischer Reifen-Felgen-Trenner. „Damit können wir schneller und effektiver arbeiten. Auf das Förderband der Anlage können bis zu fünf Reifen aufgelegt werden“, sagt Henneboh. Per Hebel wird ein massiver Bolzen zwischen Gummireifen und Felge des eingeklemmten Rads gebohrt und die beiden Teile voneinander getrennt.

Ausbau der Module der Hochvoltbatterien: Sebastian Schneider, Christian Henneboh und Markus Schwarz (von links). Foto: Volkswagen Group Services

Viele Kollegen waren zuvor Versuchswagenfahrer

Die Kollegen, die seit einem Jahr in dem Demontagebetrieb arbeiten, bilden übrigens ein gutes Beispiel für funktionierende Transformation im Unternehmen. „Ein Großteil war früher als Versuchswagenfahrer im Einsatz. Und jetzt bauen wir die Fahrzeuge eben auseinander“, so Henneboh. Im Rahmen von verschiedenen Weiterbildungen qualifizierten sich die Beschäftigten für die neuen Aufgaben. Sebastian Schneider ergänzt: „Ich möchte den Beschäftigten ein dickes Lob aussprechen: Es ist toll, wie schnell sie sich mit den neuen Aufgaben vertraut gemacht und den Betrieb zum Laufen gebracht haben.“

Das Team sucht übrigens Verstärkung, denn die Stückzahl der täglich demontierten Autos soll sukzessive von aktuell zehn auf zwölf bis 14 erhöht werden. Und der noch junge Betrieb hat sich viel vorgenommen, um zukunfts- und wettbewerbsfähig zu bleiben. „Unser Ziel ist es, uns von einem Demontagebetrieb durch eine Zertifizierung zu einem Entsorgungsfachbetrieb zu qualifizieren“, sagt Schneider. Das bedeutet, dass der Konzern autark arbeiten und in Zukunft auf weiterführende Dienstleister, die beispielsweise aktuell für das Recycling des Schrotts oder der weiteren Verwertung von Hochvoltbatterien zuständig sind, verzichten könnte. „So haben wir auch die Möglichkeit, verschiedene Rohstoffe oder Edelmetalle, wie sie zum Beispiel in Batterien verbaut sind, strategisch zu lenken und zu nutzen“, erklärt Schneider.

red

