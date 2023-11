76-Jährige touchiert Lkw in Gifhorn – Geschädigter gesucht

In Gifhorn wurde in ein Wohnhaus eingebrochen. Außerdem sucht die Polizei nach einem durch einen Unfall geschädigten Lkw (Symbolbild).

Bereits vergangenen Freitag, 27. Oktober, hat sich in Gifhorn ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 12 Uhr fuhr eine 76-Jährige an einem Lkw vorbei, der am Rand der Allensteiner Straße stand. Dabei touchierte sie vermutlich diesen Lkw, bemerkte den dadurch an ihrem Skoda Fabia entstandenen Schaden jedoch erst später, wie die Polizei Gifhorn mitteilt.

Sie zeigte den Unfall anschließend in der Polizeidienststelle in Gifhorn an, die Polizeibeamten konnten nach der Aufnahme des Unfalls den LKW jedoch nicht mehr antreffen. Aus diesem Grund sucht die Polizei nun nach Zeugen und den Geschädigten. Möglicherweise handelte es sich bei dem LKW um einen Möbeltransporter. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05371) 980-0 entgegengenommen.

Einbruch in Gifhorner Wohnhaus

Am gestrigen Donnerstag brachen bislang unbekannte Täter zwischen 14.30 Uhr und 21.35 Uhr in ein Wohnhaus im Gifhorner Stadtgebiet ein. Das berichtet ebenfalls die Polizei Gifhorn. Das Haus befindet sich in der Nähe der Gifhorner Fußgängerzone, westlich des Steinwegs, im Zentrum von Gifhorn. Die Täter verschafften sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Inneren und durchsuchten mehrere Räume. Aus diesen entwendeten sie Bargeld und Schmuck. Anschließend verließen sie den Tatort in eine unbekannte Richtung.

Zum aufgenommenen Ermittlungsverfahren sucht die Polizei Gifhorn Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen vor oder im Tatzeitraum nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05371) 980-0 entgegen.

