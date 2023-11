Das Duo „Silver Moon“ tritt im Meiner Rathaus auf

Das Duo „Silver Moon“ tritt am 11. November um 20 Uhr mit dem Programm „Music for Generations - New Pop, Singer-Songwriter, Soul & Jazz“ im Rathaus der Samtgemeinde Papenteich in Meine auf. Einlass ist bereits um 19 Uhr.

Der schwülperaner Jazzpianist Mathias Claus hat schon mehrfach erfolgreich neue Gesangstalente in Meine präsentiert, zuletzt das fulminante Weltklasse Soul Konzert mit der afrikanischen Sängerin Suzan Agbor.

Mit seinem Duo Silver Moon bringt er nun hoffnungsvolle Gesangskultur aus dem Braunschweiger Land mit. Helene Zeiss, gerade mal 19 Jahre jung, hat eine ungemein emotionale und versierte Stimme, die von aktuellen Popcharts bis Soul und Jazz eigentlich alles beherrscht. Vor allem ein Ruf als exzellente Amy Winehouse Interpretin eilt ihr voraus, heißt es in einer Pressemitteilung des Kulturvereins Papenteich.

Für den richtigen „Jazzfaktor“ lädt das Duo eine der derzeit in Deutschland ganz hoch gehandelten Jazz Saxophonistin Katharina Maschmeyer als Solistin dazu ein.

Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen

Karten für das Konzert gibt es für 21 Euro im Vorverkauf und für 24 Euro an der Abendkasse. Der Vorverkauf hat gestern begonnen. Das sind die Vorverkaufsstellen: Meine kleine Bücherecke Doerfler-Skibbe, Hauptstraße 3 in Meine, Tel.: 05304/2574, Schloss-Apotheke und Drogerie, Schloßstraße 1 in Groß Schwülper, Tel.: 05303/5351, Musikalien Bartels, Wilhelmstr. 89, 38100 Braunschweig, Tel.: 0531/125712.

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.kulturverein-papenteich.de oder per Mail an info@kulturverein-papenteich.de.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de