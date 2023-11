In Gifhorn Eierwürfe gegen Queeres Zentrum in Gifhorn

Dominik Ruder und sein Team im Queeren Netzwerk Gifhorn sind entsetzt. Noch immer. In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte die Fensterscheibe des Queeren Treffpunkts Spektrum in Gifhorn mit Eiern beworfen. Es ist der erste Angriff dieser Art auf die Räume in der Torstraße. „Das geht gar nicht“, sagte Ruder am Donnerstagnachmittag. Die Polizei und der Staatsschutz sind informiert.

Queeres Netzwerk Gifhorn: Unbekannte Täter setzten klares Signal

„Wir können nicht beurteilen, warum jemand dieses Ei gegen unsere Scheibe geworfen hat. Wir wissen nicht, ob es aus Übermut in der Halloween-Nacht oder aus purem Hass gegen queere Menschen passierte. Wir wissen aber, dass die Person, die das Ei geworfen hat, damit ein klares Signal setzt: Queere Menschen sind nicht genug wert, um ihre Interessenvertretung, ihren sicheren Ort, ihr Herzensprojekt nicht mit Füßen zu treten, beziehungsweise mit Eiern zu bewerfen“, schreibt Ruder auf der Internetseite des Queeren Netzwerks Gifhorn.

Auf Nachfrage heißt es: Das Team habe lange überlegt, ob es damit an die Öffentlichkeit geht. Nachdem sich gezeigt hatte, dass es sich sehr wahrscheinlich nicht um einen Halloween-Streich handele, da kein anderes Gebäude in der Torstraße ebenfalls mit Eiern beworfen worden ist, habe sich das Team dann entschlossen, den Vorfall bekanntzumachen.

Queeres Netzwerk Gifhorn: queerfeindliches Gedankengut wird gesellschaftsfähig

„Queerfeindliche Gewalt ist keine Kleinigkeit. Es zeugt von Menschenfeindlichkeit und Hass“, heißt es auf der Internetseite. Alleine im letzten Jahr wurden 1.400 queerfeindliche Straftaten angezeigt. 300 davon waren Gewalttaten, die die Gesundheit oder das Leben queerer Menschen gefährdeten oder beendeten. „Dieser Eierwurf zeigt uns, dass der Ernst dieser Lage noch nicht in der breiten Bevölkerung angekommen ist und dass queerfeindliches Gedankengut und queerfeindliche Handlungen gesellschaftsfähig werden. Dies wollen und werden wir mit aller Kraft zu verhindern wissen! Wir bleiben laut und bunt für die Rechte queerer Menschen und die gesellschaftliche Akzeptanz und Unterstützung!“

Angezeigt worden sei der Angriff nach Rücksprache mit der Polizei nicht. „Die hätten wir gegen Unbekannt gestellt und die Wahrscheinlichkeit, dass die Täter ermittelt werden, ist sehr gering“, so Ruder. Aber der Sachverhalt sei mit Polizei und Staatsschutz besprochen worden.

