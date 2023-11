19-Jährige von Auto in Gifhorn gestreift – Fahrer flüchtet

Gifhorn Der Fahrer eines Transporters streifte am Mittwoch eine junge Frau, die verletzt wurde, und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 19-Jährige wurde bei einem Unfall in Gifhorn am gestrigen Mittwochmorgen leicht verletzt, wie die Polizei Gifhorn mitteilt. Die junge Frau fuhr demnach mit ihrem Kleinkraftrad auf der Bundesstraße 188 in Richtung Wolfsburg. Im zweispurigen Bereich vor der sogenannten „Dragenkreuzung“ nutzte sie den rechten Fahrstreifen. Vom linken Fahrstreifen, auf dem der Verkehr stockte, zog gegen 8 Uhr ein weißer Kastenwagen nach rechts und schnitt dabei die 19-Jährige.

Sie musste ausweichen, stark bremsen und stürzte dabei. Während das Kleinkraftrad gegen einen Volkswagen Polo prallte, der auf dem linken Fahrstreifen im stockenden Verkehr stand, verletzte sich die 19-Jährige an der linken Körperseite. Der unfallverursachende Transporter setzte die Fahrt unvermittelt fort und scherte vor der Ampelkreuzung wieder vom rechten auf den linken Fahrstreifen.

Gifhorn: Frau verletzt sich und muss im Krankenhaus behandelt werden

Die 19-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum weißen Transporter geben können. Möglicherweise handelt es sich bei diesem um ein Firmen- oder Lieferfahrzeug, das mit einem Logo des Unternehmens beklebt war. Am Heck des Fahrzeugs waren keine Scheiben verbaut. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05371) 980-0 entgegengenommen.

red

