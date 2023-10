Tülauer Laternenumzug trotzt nasskaltem Herbstwetter

Tülau Rund 150 Eltern und Kinder nahmen an dem traditionellen Laternenumzug der Freiwilligen Feuerwehr Tülau-Fahrenhorst teil.

Trotz des ungemütlichen Wetters versammelten sich rund 150 Eltern und Kinder zum Laternenumzug in Tülau.

Traditionell richtet die Freiwillige Feuerwehr Tülau-Fahrenhorst den jährlichen Laternenumzug in der Gemeinde aus. In diesem Jahr hatten sich die Kameraden unter Leitung des stellvertretenden Ortsbrandmeisters Fabian Wernth gleich eine ganze Reihe von Highlights überlegt, um die Tülauer bei nasskaltem Herbstwetter zum Gerätehaus auf dem Schützenplatz zu locken, heißt es in einer Pressemitteilung der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Brome.

Schon gegen 18 Uhr war der Festplatz mit rund 150 Besuchern gut gefüllt und bereits vor dem eigentlichen Ummarsch konnten sich die Besucher bei Bratwurst, Kakao und Punsch stärken. Für die Kinder stand ein eigenes Karussell bereit und ein Aktionskünstler begeisterte mit Luftballonfiguren und Seifenblasen. Auch die Jugendfeuerwehr Tülau-Voitze war mit von der Partie und hatte einen Parcours mit Dosenwerfen und einem kleinen Brandhaus vorbereitet. Mit Hilfe einer Kübelspritze mussten die mit Feuer bemalten Fenster „gelöscht“ werden. Kinder die beides erfolgreich gemeistert hatten, gewannen sogar kleine Preise aus einer Tombola, so Feuerwehr-Pressesprecher Michael Gose.

Am Schützenplatz wartete Stockbrot auf die Kinder

Um 19 Uhr startete der Umzug dann gemütlich mit bunten Laternen, hellen Taschenlampen, Kinderwagen und geschmückten Bollerwagen und Laternenmusik in Richtung Ortsmitte vorbei am Gut Fahrenhorst, durch die Sonnenstraße und schließlich durch den in der Gemeinde sehr bekannten „Eierweg“ zurück zum Schützenplatz. Dort wartete mit leckerem Stockbrot und Lagerfeuer ein weiteres Highlight auf die Besucher.

„Auch wenn es immer einen großen Aufwand für die Aktiven, die Ü50-Gruppe und die Jugendfeuerwehr darstellt, so zeigen die strahlenden Augen der Kinder doch jedes Mal, dass es sich lohnt, das ganze ehrenamtlich auf die Beine zu stellen“, fasst Wernthal die Veranstaltung zusammen.

red

