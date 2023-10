Wilsche eröffnet die schöne Zeit der Laternenumzüge

Gleich den ersten Abend, an dem dank Winterzeit die Dunkelheit wieder früher hereinbricht, nutzten die Wilscher am Sonntag für ihren großen Laternenumzug durchs Dorf. Eine Tradition, die die Familien zu schätzen wissen, wie der Andrang hunderter Teilnehmer bewies.

Uta Willuhn und Bürgermeister Uwe Weimann vom Arbeitskreis Dorfgemeinschaft hatten mit vielen ehrenamtlichen Helfern einen unvergesslichen Abend ermöglicht.

Mit Lichtertanz und Liederzettel

Singend und sicher begleitet von der Freiwilligen Feuerwehr zogen die Wilscher in einer großen Runde einmal durchs Dorf zurück zum Feuerwehrhaus am Schützenplatz. Hinter den vielen Kindern mit selbstgebastelten Laternen bildete die Jugendfeuerwehr mit Fackeln den Abschluss. Die Mitglieder achteten auf etwaige glimmende Reste, wenngleich die meisten Lampions inzwischen von LED erhellt werden. Und sie sollten nach Aussage eines Jungfeuerwehrmanns auch auf verirrte Kinder achten, die womöglich im Dunkeln ihren Familienanschluss verloren hatten.

So oder so traf man sich am Feuerwehrhaus wieder. Denn dort ging der Abend noch lange weiter. Hatten ihn zunächst der Musikzug Müden musikalisch und Hort und Kindergarten Wilsche mit einem Lichtertanz eröffnet, gab es zum geselligen Miteinander Hot Dogs, Kinderpunsch und für die Erwachsenen einen heißen Becher Glühwein.

Antons Urgroßmutter Senta Kühn macht den Umzug mit

Damit die schönen Laternenlieder nicht in Vergessenheit geraten, hatten die Hortkinder und die Kindergartenkinder fleißig geübt, damit alle Teilnehmer einstimmen konnten. Es gab sogar Liederzettel, aber ob die im Dunkeln so gut lesbar waren? Viele junge Eltern erinnerten sich aber auch noch gut an ihre eigene Kindheit und erwiesen sich als durchaus textsicher.

Laternenjunge Anton Wahl (5) hatte übrigens jemand ganz Besonderes mitgebracht: Seine Urgroßmutter. Die 92 Jahre alte Wilscherin Senta Kühn ließ es sich nicht nehmen, in dem Laternenumzug mitzugehen. Ehrensache, dass auch Anton seine Laterne selbst gebastelt hatte.

