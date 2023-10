Gifhorns grüner Abgeordneter: Reißende Wölfe schnell abschießen

Gifhorn Im Kreis Gifhorn töteten die Raubtiere dieses Jahr allein 75 Schafe auf ihren Weiden. Doch selbst Rinder sind mittlerweile in Gefahr.

Gifhorns grüner Landtagsabgeordneter Christian Schroeder hat die Vorschläge von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) für den künftigen Umgang mit auffälligen Wölfen begrüßt. Lemke will erreichen, dass Wölfe, die für Nutztierrisse verantwortlich sind, künftig ohne langwierige Erbgut-Nachweise entnommen, also abgeschossen werden können. „Es erhöht schlicht die Chance, auch tatsächlich die Problemwölfe ausfindig zu machen und zu entnehmen, wenn die Abschussgenehmigung zügig erteilt wird“, sagte Schroeder laut eigener Pressemitteilung. Das werde auch im Kreis Gifhorn dazu beitragen, die Zahl der Nutztierrisse zu begrenzen, ist Schroeder überzeugt.

Einstimmiges Vorgehen der Umweltminister im November

„Die Pläne der Bundesumweltministerin helfen den Weidetierhaltern, stärken ihre wichtige Arbeit und bringen uns dem Ziel eines regional differenzierten Bestandsmanagements beim Wolf einen wichtigen Schritt näher“, stellt Schroeder fest. Wichtig sei, dass künftig in räumlicher und zeitlicher Nähe zu den Nutztierrissen die Problemwölfe reagiert werden könnten. Auf der Konferenz der Umweltminister der Länder im November, so hofft der Landtagsabgeordnete der Grünen, sollten dazu einstimmige Beschlüsse gefällt werden.

Schroeder weist jedoch darauf hin, dass ganz unabhängig vom weiteren Vorgehen der Politik der Schutz der Tiere auf den Weiden gewährleistet werden sollte. Zäune und Untergrabschutz seien noch immer die wirksamsten Mittel, um Nutztierrisse durch Wölfe zu verhindern. „Dessen sollten sich die Weidetierhalter bewusst sein und weiterhin mit finanzieller Unterstützung des Landes die empfohlenen Herdenschutzmaßnahmen ergreifen“, empfiehlt Schroeder.

Hier sind im Landkreis Wolfsrudel bestätigt

Laut Wolfsmonitoring der Landesjägerschaft Niedersachsen gibt es im Landkreis Gifhorn bestätigte Wolfsrudel bei Steinhorst (vier Welpen), Hankensbüttel (ein Welpe), Ehra-Lessien (fünf Welpen) sowie im Drömling (vier Welpen). Ein Rudel im Waldgebiet Ringelah bei Gifhorn gilt als unbestätigt.

Ziegen, Schafe, Gatterwild: Der Wolf frisst alles

Festgestellte Wolfsrisse an Weidetieren gab es laut Monitoring seit Jahresbeginn bis Stichtag 20. Oktober kreisweit 24. Betroffen waren Bestände in Barwedel, Bokensdorf, Dannenbüttel, Dedelstorf, Emmen, Hankensbüttel, Lüben, Lüder, Müden, Neudorf-Platendorf, Päse, Schweimke, Stöcken, Teichgut, Wahrenholz, Wesendorf, Wettendorf, Wilsche und Wittingen. Zum Opfer fielen den Wölfen dabei laut Jägerschaft sechs Rinder, vier Ziegen, sieben Gatterwildtiere und 75 Schafe. In Päse wurde auch ein Pferd durch den Wolf schwer verletzt.

