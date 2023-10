Duell der TV-Spitzenköche im Gifhorner Kultbahnhof

Gifhorn Kochshow-Fans aufgepasst! Die TV-Spitzenköche Alexander Kumptner und Frank Rosin brutzeln in Gifhorn an einem neuen TV-Format. Das ist bisher bekannt.

Eben noch zusammen mit den Sterneköchen Alexander Hermann und Tim Raue in der neuen Staffel von „The Taste“, jetzt gemeinsam unterwegs in Gifhorn: Die TV-Spitzenköche Frank Rosin und Alexander Kumptner schwingen seit Freitagvormittag im Gifhorner Kultbahnhof vor laufender Kamera die Kochlöffel. Gedreht wird für ein neues Format „Rosin vs. Kumptner – Das Duell“ des Senders Kabel eins. Dabei soll auf kreative Art und Weise ein neuer Pächter gefunden werden, der der lange ruhenden Gastronomie im Kultbahnhof neues Leben einhaucht.

TV-Sternekoch Alexander Kumptner postet aus dem Gifhorner Kultbahnhof

So viel vorweg: Solche Dreharbeiten laufen natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Alles hochgeheim! Alles hochkonzentriert! Doch schon am Donnerstagabend postete der aus Österreich stammende Kumptner irgendwann nach dem Motto „Jetzt isses raus“ einen Videoclip, der aktuell auf der Instagram-Seite des Kultbahnhofs zu sehen ist: „Hallo meine Lieben, ich bin der Alexander Kumptner, ich bin hier in Gifhorn im Kultbahnhof und hab gute Neuigkeiten für euch!“ Und zwar werde dort bald ein neues Gastronomie-Konzept stattfinden. „Und was hier dann passieren wird, da wollen wir euch einbinden.“ So soll in den nächsten Tagen auf dem Kultbahnhof-Kanal die ein oder andere Frage gestellt werden. „Ich würde euch bitten, antwortet ehrlich, dann werdet ihr hier einbezogen und könnt mitentscheiden, was es Leckeres zu essen und sonst noch so gibt.“

Ein Blick auf die Promiköche, in die Küche oder in das Restaurant ließ sich am Freitag nicht erhaschen. „Wir haben einen engen Zeitplan“, sagte Frank Lederbogen, der für Kabel eins als Executive Producer vor Ort war. Trubel herrschte zeitweise nur im ehemaligen Wartesaal des ehemaligen Bahnhofgebäudes. Dort, wo an Wochenenden reihenweise Bands die Bühne rocken, warteten die von der Produktionsfirma Redseven eingeladenen Testesser auf ihren Einsatz. Nachdem eine Mitarbeiterin die unterschriebenen Verschwiegenheitserklärungen eingesammelt hatte, ging es für sie durch die Tür ins Restaurant nebenan, wo ihnen zur vorgerückten Frühstückszeit das erste von zwei Gerichten kredenzt wurde, die vermutlich jeweils einer der TV-Köche mit einem der potenziellen Pächter für sie zubereitet hatte.

Das TV-Format basiert darauf, gemeinsam mit dem Kandidaten ein perfektes Konzept zu entwickeln. Die Spitzenköche liefern sich dabei ein Duell, sind aber quasi Paten der Kandidaten. In der Sache geht es aber darum, Traditionsgaststätten zu retten oder wie beim Kultbahnhof die Gastronomie wieder zu beleben. Darauf hofft Volker Schlag, der den Kultbahnhof gemeinsam mit Kian Rhode betreibt: „Zuletzt gab es hier einen Diner, der die Corona-Zeit nicht überlebt hat“, berichtete Schlag, bevor für den Dreh hinter der Tür verschwand. „Wir hatten schon viele Bewerber, aber keiner hatte ein Konzept, das zu uns gepasst hätte.“

Als Schlag zwischenzeitlich den Plan hegte, dort mit Menschen mit Behinderung einen Croque-Point zu betreiben, gab es den ersten Kontakt zur Produktionsfirma, die kürzlich erneut anklopfte und mit dem neuen Format bei Schlag offene Türen einrannte. „Letztlich entscheiden wir, wer den Betrieb übernehmen und das Lokal eröffnen darf.“

Neues Kochshow-Format soll Ende Januar bei Kabel eins laufen

Beide Bewerber hatte Schlag erst kurz vor Beginn der Dreharbeiten kennengelernt. „Ich vermute, dass beide aus der Region kommen.“ Vieles zu den Abläufen des Formats ist noch geheim. Sicher ist, dass Kumptner bereits am Donnerstag in Gifhorn war. Sein Instagram-Video aus dem Kultbahnhof machte im Netz am Abend die Runde. Auch auf seinem eigenen Insta-Account postete Kumptner Bilder.

Auf Kabel eins soll das Format In etwa drei Monaten zu sehen sein. „Wir strahlen die Sendung voraussichtlich Ende Januar aus“, erklärte eine Pressesprecherin.

