Fünf neue Trucks Grill an, Regen aus! Street Food Festival in Gifhorn startet

Guten Appetit, Gifhorn! Seit Freitagnachmittag können es sich die Gifhorner an 18 Food Trucks und Spezialitätenständen schmecken lassen. Vorsitzender Udo von Ey sowie Maike Galipp und Hayo Galipp le Hanne von der City Gemeinschaft eröffneten die eindrucksvolle Schlemmermeile in der zentralen Fußgängerzone mit Manager Achilleas Marienfeld.

Der Marktorganisator hat Anbieter aus ganz Deutschland nach Gifhorn gelockt und auf eine abwechslungsreiche Zusammenstellung geachtet, so dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Fünf Gaumenkitzler sind überhaupt zum ersten Mal in Gifhorn dabei.: Die US Corndogs, der Chicken BBQ Truck mit Pulled Chicken und BBQ Wings, Kücken Kroppkakor mit schwedischen Kartoffelklößen, Lucia Cucina mit Churros sowie Burgerrito, nach eigenen Angaben Deutschlands erster Burger meets Burrito.

Mahlzeit: Ungarn trifft Uganda

So abwechslungsreich geht die Speisekarte weiter: Am Coffee Bike gibt es Kaffeespezialitäten, bei Zoomburger Angus Beef Burger, bei Kampala Ugandische Spezialitäten, bei GM Langos ungarische Langos, Jo‘s Philly Cheese Steak hat üppig belegte Sandwiches im Angebot, bei Mac‘n‘Cheese ist der Name Programm. Jack Commander brät Angus Beef Burger und US Hot Dogs, Hannibal zaubert exotische Burger aus Krokodil, Känguru und Wagyu Beef, Overload Fries kredenzt Pommes mit Toppings, Crispy Cone Hähnchen-Hörnchen. Nach einem Abstecher zu Mexican Soulfood mit Burritos, Tacos und Quesedillas locken zum Dessert Madame Cocos Cocos Balls und ein Softeis aus der Eisdose.

Zeit genug zum Genießen ist allemal. Erstmals nimmt das Festival den Brückentag am Montag als Veranstaltungstag mit. Die Öffnungszeiten: Freitags noch bis 22 Uhr, samstags von 11 bis 22 Uhr, sonntags und montags von 11 bis 20 Uhr.

Die Preise auf den Speisekarten bleiben stabil

CGG-Chef Udo von Ey hat mit einem Blick auf die Menüs noch eine gute Nachricht entdeckt: Die Preise sind zwar nicht niedrig, im Vergleich zum Vorjahr aber auch nicht weiter gestiegen. Da hatte es Maike Galipp mit Freunden so gehalten: Gemeinsam einen Tisch klarmachen und gemeinsam essen: „Nacheinander ist dann jeder losgegangen und hat für alle seinen Favoriten besorgt.“ Klingt nach einer guten Strategie auch für dieses Jahr.

Dass die Buden eine ideale dorfähnliche Gasse bilden, ist erstmals möglich. „Das klappt, weil die alten Hochbeete weg sind“, kann CGG-Chef von Ey dem teilweise umstrittenen Umbau der Fußgängerzone inzwischen einen klaren Vorteil abgewinnen.

Er freut sich auch schon auf den verkaufsoffenen Sonntag zum Finale der Herbstferien. Das werde eine perfekte Kombination aus Shoppen und Schlemmen. Offiziell geht der Sonntag um 13 Uhr los. „Vergangenes Jahr war die Innenstadt aber schon um 11 Uhr richtig voll.“

