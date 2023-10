Gifhornerin sticht auf Lebensgefährten ein: Versuchter Totschlag

In Wesendorf stieß die Polizei auf einen schlimmen Fall häuslicher Gewalt. Jetzt wird in Hildesheim Anklage wegen versuchten Totschlags erhoben. (Symbolfoto)

Diese Beziehungskrise geriet völlig aus dem Ruder: Eine 46 Jahre alte Frau stach im Streit mit ihrem Lebensgefährten mehrfach auf den Mann ein, der eine klaffende Schnittwunde am Arm davontrug.

Ab 14. November muss sich die Wesendorferin (Kreis Gifhorn) vor dem Landgericht Hildesheim wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der Strafrahmen: Nicht unter fünf Jahren Haft.

Frau wirft volle Bierflasche auf Partner

Mit der Anklage der Staatsanwaltschaft wird ein Drama von Juli 2017 aufgearbeitet. Demnach geriet die betrunkene Frau in einem Streit dermaßen in Wut, dass sie mit einer vollen Bierflasche nach ihrem Partner warf. Dann schlug sie den Mann mit der flachen Hand. Als dieser sich wehrte, griff die Frau nach einem im Wohnzimmer herumliegenden Messer und attackierte ihn wie enthemmt. Laut Staatsanwalt stach die Frau mehrfach auf den Oberkörper des Mannes ein und nahm tödliche Stichverletzungen in Kauf. Als der Mann sich wehrte, bohrte sich die Klinge in seinen Unterarm, eine klaffende Wunde war die Folge.

Das Gemetzel endete laut Anklage erst, als Nachbarn wegen des Lärms an der Wohnungstür klopften. Laut Ankläger nutzte der Mann die kurzzeitige Ablenkung der Angreiferin, um sich aus der Wohnung zu retten.

Die Hauptverhandlung vor der Schwurgerichtskammer beginnt am Dienstag, 14. November, um 9 Uhr am Landgericht Hildesheim.

