Blaulicht Lkw bleibt an A391-Brücke hängen – Meiner Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Meine bittet um Mithilfe zu einem Verkehrsunfall auf der Strecke zwischen Wenden und Bechtsbüttel. (Symbolbild)

Bechtsbüttel An der Unterführung zwischen Wenden und Bechtsbüttel hat sich am Donnerstag ein Unfall ereignet. Die Polizei stellt eine bestimmte Frage an Zeugen.